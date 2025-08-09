El desgarrador mensaje de Fabián Cubero tras la muerte de su papá: “Tengo un dolor enorme”

Fabián Cubero atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su papá, Carlos, ocurrida el viernes por la mañana en Mar del Plata. El ex futbolista compartió la noticia con sus seguidores a través de un sentido mensaje en redes sociales, acompañado por una serie de fotos que retratan la fuerte unión familiar que los vinculaba.