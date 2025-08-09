 El desgarrador mensaje de Fabián Cubero tras la muerte de su papá: “Tengo un dolor enorme”
El desgarrador mensaje de Fabián Cubero tras la muerte de su papá: “Tengo un dolor enorme”

El ex futbolista lo recordó con un conmovedor posteo en redes sociales.

Hace 2 Hs

Fabián Cubero atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su papá, Carlos, ocurrida el viernes por la mañana en Mar del Plata. El ex futbolista compartió la noticia con sus seguidores a través de un sentido mensaje en redes sociales, acompañado por una serie de fotos que retratan la fuerte unión familiar que los vinculaba.

“Te vamos a extrañar mucho, Pa, te amo”, comenzó escribiendo Cubero. En su publicación, destacó la figura de su padre como “una gran persona, un padre ejemplar, un gran amigo, un gran compañero de mamá y un excelente abuelo”. También recordó que fue “un padre que supo cómo guiarme, aconsejarme y que me ayudó a enfrentar nuevos desafíos”.

Las imágenes elegidas muestran a Carlos en su rol más entrañable: el de abuelo. Allí aparece junto a Indiana, Allegra y Sienna, hijas que Cubero tuvo con Nicole Neumann, y con el pequeño Luca, fruto de su relación con Mica Viciconte. La familia también se completa con sus hermanos Soledad y Christian.

En su homenaje resaltó que su papá le transmitió valores fundamentales: “Me enseñó lo importante que es el amor incondicional a la familia, respetar a los demás, ser una persona honesta y cuidar a tus amigos”. 

“Seguramente te fuiste en paz, orgulloso de todo lo que lograste en tu vida”, expresó el exjugador, recordando que su padre fue querido por todos: “Amigos de la infancia, del colegio, del fútbol, del casino, de los taxis, y toda su gran familia”. “Buen viaje, papá. Te amo y vas a estar siempre en mi corazón”, cerró. 

