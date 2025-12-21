Horóscopo de Navidad: predicciones y energías para la semana de Nochebuena

Las predicciones semanales del 22 al 28 de diciembre de 2025 ofrecen una guía detallada para cada signo del zodiaco durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad. El análisis de las energías vigentes para este periodo festivo resulta fundamental para transitar las festividades con armonía y seguridad. A través del estudio de los movimientos en el firmamento, la astrología otorga un sentido claro a la posición de los cuerpos celestes respecto a la rueda zodiacal, permitiendo anticipar escenarios en ámbitos tan relevantes como el amor, la amistad y la economía personal.