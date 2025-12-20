Regional Amateur: San Pablo y Tucumán Central definen el pase a las semis

En el último partido oficial del 2025 en la provincia, San Pablo y Tucumán Central intentarán que no sea también su último encuentro en el torneo organizado por el Consejo Federal. El Regional Amateur entró en la recta final, y el sueño de llegar al Federal A comienza a verse cada vez más cercano. Pero las llaves, que se forman por cercanía geográfica y no por criterios deportivos, dictan que puede haber solo un club tucumano en las semifinales. Quien resulte vencedor tendrá como premio, al fin, salir de la provincia: jugará con el ganador del duelo entre Cachorros (Salta) y Boroquímica (Rosario de Lerma).
Los técnicos saben lo que está en juego, y ambos planean tirar toda la carne al asador. Por el lado de San Pablo, Alejandro Bernat confirmó la presencia de Ramón Cisneros, el 9 titular, que había salido del equipo para formar una línea de cuatro, en el planteo algo más cauteloso que propuso en Villa Alem. Mañana volverá a la línea de tres, con Cisneros como principal arma ofensiva.
En la visita, Walter Arrieta tuvo una gran noticia durante la semana: Franco Barrera se recuperó a tiempo de la lesión que lo marginó de los últimos dos cotejos y podrá ser titular. La única duda pasa por si regresa Francisco Gramajo, recién recuperado de un problema de rodilla, o su lugar lo sigue ocupando Dardo Ovejero.
Javier Frías, defensor de San Pablo, habló con LA GACETA anticipando el choque. “Será durísimo, pero en nuestra casa nos hacemos muy fuertes”, avisa el central, que llegó como refuerzo exclusivamente para este certamen. Pero el zaguero también sabe que deberán prestar mucha atención al juego del rival. “Ellos tienen mucho potencial ofensivo, tenemos que estar siempre concentrados y aprovechar al máximo las chances que se nos presenten”, analiza. “Contra Central Norte ya dimos vuelta la serie. Queremos que la gente nos acompañe, necesitamos su apoyo”, finaliza.
En Tucumán Central, Dardo Ovejero fue quien palpitó el cruce. “Nuestro objetivo principal era el campeonato local, que gracias a Dios se pudo lograr”, explica. El “Rojo” viene con una larga seguidilla de partidos, tras ser campeón del Anual liguista. “El cansancio nos juega en contra, pero con las ganas que tenemos, nos olvidamos de todo”, afirma el stopper derecho, que llegó en 2023 al club de Villa Alem y ya ganó dos títulos.
Cambio reglamentario: refuerzos para las semifinales
Como ya se hizo costumbre, el Consejo Federal anunció una modificación reglamentaria: determinó que todos los clubes que lleguen a semifinales puedan incorporar hasta cuatro futbolistas. Será otra tarea para quien avance hoy.
Talleres de Perico ya sacó su boleto
El Expreso igualó 1 a 1 en su visita a Palpalá, e hizo valer el triunfo 2 a 1 que había logrado como local en el duelo de candidatos ante Altos Hornos Zapla. Los de Perico esperan por el ganador del enfrentamiento entre Sportivo Pocitos de Salvador Mazza y Atlético San Pedro.
El Regional Amateur se pondrá en pausa luego de este fin de semana. Volverá con las semifinales recién el 4 de enero. Sea quien sea el representante tucumano, ya está definido que juegue el primer partido en su estadio y una semana más tarde defina el pase a la final como visitante.
Formaciones:
SAN PABLO: Maximiliano Flores; Matías Mamaní, Javier Frías y Carlos Menseguez; Lucas Maldonado, Nelson Olima, Emiliano Cuevas e Ignacio López; Mauricio Carrizo, Andrés Ibáñez y Ramón Cisneros. DT: Alejandro Bernat.
TUCUMÁN CENTRAL: Daniel Moyano; Dardo Ovejero o Francisco Gramajo, Franco Barrera y Patricio Krupoviesa; Franco Flores, Matías Perdigón, César Abregú y Matías Smith; Bruno Medina, Diego Velárdez y Nelson Martínez Llanos. DT: Walter Arrieta.
Estadio: Máximo Nougués, de San Pablo.
Árbitro: Eloy Guzmán. Asistentes: Sebastián D’Arpino y Jorge Sosa.
Cuarto árbitro: Sebastián Romano.
Hora: 17.