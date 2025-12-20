Regional Amateur: San Pablo y Tucumán Central definen el pase a las semis

En el último partido oficial del 2025 en la provincia, San Pablo y Tucumán Central intentarán que no sea también su último encuentro en el torneo organizado por el Consejo Federal. El Regional Amateur entró en la recta final, y el sueño de llegar al Federal A comienza a verse cada vez más cercano. Pero las llaves, que se forman por cercanía geográfica y no por criterios deportivos, dictan que puede haber solo un club tucumano en las semifinales. Quien resulte vencedor tendrá como premio, al fin, salir de la provincia: jugará con el ganador del duelo entre Cachorros (Salta) y Boroquímica (Rosario de Lerma).