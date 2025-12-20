Secciones
DeportesFútbol

"Es totalmente mentira": la delegada de Atlético Tucumán desmintió deudas con los empleados

Carolina García se refirió a la situación desde el brindis de fin de año del club. "Estamos al día hace muchísimo tiempo", aseguró.

DESDE EL CLUB. Carolina García, delegada de Atlético Tucumán, desmintió las deudas a los empleados desde la fiesta de despedida de fin de año. DESDE EL CLUB. Carolina García, delegada de Atlético Tucumán, desmintió las deudas a los empleados desde la fiesta de despedida de fin de año. Foto: Atlético Tucumán
Hace 11 Min

Esta tarde, Carolina García, delegada de los trabajadores de Atlético Tucumán, se puso en contacto con LA GACETA para refutar los dichos de Roberto San Juan, el representante de Guillermo "Bebe" Acosta, quien había extendido la denuncia de falta de pago al resto de la estructura del club.

"Le están debiendo (a Acosta), no sé, como a todo el plantel, dos o tres meses. Como a los empleados del club, creo que le deben a todos. Bajo ningún punto de vista están al día", había disparado el representante.

En este escenario, la delegada del "Decano" desmintió las declaraciones. La respuesta llegó durante el asado de fin de año que compartían los empleados junto a la comisión directiva. "Nos dimos con lo que se dijo y quería aclarar, como delegada, que no es cierto. Es totalmente mentira", aseguró García.

Y profundizó: "Estamos al día, estamos cobrando al día hace muchísimo tiempo. No se le está adeudando nada a los empleados. Incluso estamos festejando acá junto a ellos, el presidente (Mario Leito) está acá con nosotros y estamos contentos", aclaró.

Temas Mario LeitoGuillermo AcostaClub Atlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece
1

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio
2

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica
3

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección
4

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF
5

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán
6

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Más Noticias
Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Comentarios