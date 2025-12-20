"Es totalmente mentira": la delegada de Atlético Tucumán desmintió deudas con los empleados

Esta tarde, Carolina García, delegada de los trabajadores de Atlético Tucumán, se puso en contacto con LA GACETA para refutar los dichos de Roberto San Juan, el representante de Guillermo "Bebe" Acosta, quien había extendido la denuncia de falta de pago al resto de la estructura del club.
"Le están debiendo (a Acosta), no sé, como a todo el plantel, dos o tres meses. Como a los empleados del club, creo que le deben a todos. Bajo ningún punto de vista están al día", había disparado el representante.
En este escenario, la delegada del "Decano" desmintió las declaraciones. La respuesta llegó durante el asado de fin de año que compartían los empleados junto a la comisión directiva. "Nos dimos con lo que se dijo y quería aclarar, como delegada, que no es cierto. Es totalmente mentira", aseguró García.
Y profundizó: "Estamos al día, estamos cobrando al día hace muchísimo tiempo. No se le está adeudando nada a los empleados. Incluso estamos festejando acá junto a ellos, el presidente (Mario Leito) está acá con nosotros y estamos contentos", aclaró.