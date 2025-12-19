"Buscan llevarlo a una situación límite": el duro descargo del representante de Acosta tras su marginación de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán y Guillermo "Bebe" Acosta protagonizan una novela que parece lejos de llegar a su fin. Después de haber alzado la voz por situaciones internas (el atraso en el pago de premios y la decisión del plantel de no concentrar antes del partido contra San Lorenzo), Acosta pasó de capitán histórico a entrenarse solo, apartado del plantel profesional.
Al respecto, su representante, Roberto San Juan, declaró en diálogo con LA GACETA: "Lo que está pasando es desesperante, lamentablemente. Lo están mandando a entrenar en horarios insólitos. Primero le dijeron que no lo tenían en cuenta, él pidió seguir entrenando con la Reserva y no lo dejaron. Lo mandaron a entrenar a las 14, ahora lo pasaron a las 16. Acá el punto es que a un ídolo del club no se le debe tratar así".
Y continuó: "Si no lo querés, perfecto, está dentro de las reglas del juego que el técnico no lo tenga en cuenta. Pero no es la manera de tratar a un referente que estuvo siempre en Atlético y dejó todo. Que hoy le estén haciendo esto para llevarlo a una situación límite no tiene sentido; no le sirve al club, no le sirve al 'Bebe', no le sirve a nadie".
Según el representante, la dirigencia no tuvo ninguna intención de sentarse a negociar con el jugador. "Yo llamé directamente. Les dije: 'Mira, no lo tienen en cuenta, perfecto. Paguen el contrato, hablemos respecto a eso'. Pero no hubo ningún tipo de ofrecimiento de arreglo. Lo único que tienen que hacer es sentarse con él, pagarle el contrato, agradecerle por todo y hacerlo salir por la puerta grande, con respeto".
Asimismo, San Juan denunció que la institución todavía mantiene deudas con el jugador, sumado al conflicto por la rescisión del contrato, perspectiva que no coincide con lo dicho desde la CD hace algunos días. "Le están debiendo, no sé, como a todo el plantel, dos o tres meses. Como a los empleados del club, creo que le deben a todos. Bajo ningún punto de vista están al día. A lo mejor están al día en el contrato de AFA (sueldo básico registrado) y en el contrato privado están todos atrasados".
La postura de la CD
Ante las declaraciones de San Juan, LA GACETA consultó a fuentes dirigenciales para corroborar los dichos. Sólo respondió una de ellas, que recordó lo comunicado hace apenas unos días. “No le debemos nada a nadie. Los jugadores y los empleados están al día”, dijo el vocero. “Después el tema de la rescisión va por otro lado. Es obvio que debe estar dolido, pero hay que sentarse a negociar”, había asegurado algunas horas atrás, sin dar mayores precisiones.
No piensa en otros clubes
¿Cuáles son los pasos a seguir desde el lado del jugador? San Juan fue claro: "El 'Bebe' tiene que seguir las órdenes del club, que lamentablemente están fuera de lugar. No corresponde el horario, eso está prohibido en la provincia, fundamentalmente por el hecho de que es un trabajador que no hizo nada para vivir esta situación. Lo que vamos a hacer es seguir esperando a que el club se comunique con nosotros o con él para arreglar el pago. Si no, iremos a Agremiados para que vean esta situación y haya respeto absoluto hacia el trabajador profesional".
Sobre los rumores de un posible desembarco en San Martín o la posibilidad del interés de otros clubes, desestimó las chances. "Conmigo no habló nadie. Bajo ningún punto de vista. Quieren tirar esas cosas que no tienen sentido. Que quede bien en claro: no hay nada de nada. No se puede hablar con ningún equipo mientras no se aclare la situación del 'Bebe'. Él hoy es jugador de Atlético Tucumán y tiene contrato hasta fines de 2026", cerró.