"Buscan llevarlo a una situación límite": el duro descargo del representante de Acosta tras su marginación de Atlético Tucumán

No piensa en otros clubes

¿Cuáles son los pasos a seguir desde el lado del jugador? San Juan fue claro: "El 'Bebe' tiene que seguir las órdenes del club, que lamentablemente están fuera de lugar. No corresponde el horario, eso está prohibido en la provincia, fundamentalmente por el hecho de que es un trabajador que no hizo nada para vivir esta situación. Lo que vamos a hacer es seguir esperando a que el club se comunique con nosotros o con él para arreglar el pago. Si no, iremos a Agremiados para que vean esta situación y haya respeto absoluto hacia el trabajador profesional".