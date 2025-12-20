Doble turno y presión alta: Colace define la identidad de Atlético Tucumán antes de Navidad

Atlético Tucumán continúa avanzando firme en su pretemporada. Hoy, el equipo realizó la penúltima práctica previa al receso navideño, pactado desde este lunes 22 de diciembre hasta el jueves 25. El plantel se entrenó en doble turno; el DT, Hugo Colace, hizo énfasis en el trabajo en espacios reducidos y proyecta llegar de la mejor manera para el debut en el Torneo Apertura.
La práctica matutina comenzó cerca de las 8.00. El cuerpo técnico separó a los futbolistas en dos grandes grupos: uno con la base de los titulares habituales y otro integrado mayormente por juveniles de la Reserva. En el primer pelotón hubo sorpresas, como la inclusión de los defensores centrales Juan Pablo Posse y Luciano Vallejo. Además, se destacó la presencia de Juan Infante, ya recuperado tras su rotura de ligamentos y trabajando a la par de sus compañeros.
"La perdemos, la recuperamos"
La primera parte de la sesión consistió en un fuerte trabajo de asociación en espacios reducidos. El ejercicio se llevó a cabo con una intensidad notable y tenía el objetivo de juntar la mayor cantidad de pases en el menor tiempo posible (de primera o a dos toques) para reforzar el control y el manejo de los perfiles. Una vez que perdían la pelota, debían lanzarse inmediatamente a recuperarla.
En este tramo, Colace se mostró visiblemente enérgico. “La perdemos, la recuperamos”, gritó repetidamente, buscando que el equipo se adecúe al estilo de presión tras pérdida. “Estamos buscando mucha intensidad con y sin la pelota, eso es fundamental para nosotros. Hay que cuidarla bien, tenerla, y cuando no la tenemos el equipo tiene que ser agresivo, con ganas, con hambre de recuperarla. Queremos tener una identidad”, explicó el entrenador. Y agregó sobre el ejercicio: “Te aporta mucha conexión, mucha velocidad, mucho control y pase. Eso es fundamental para después llevarlo a lo grande”.
Centro y definición
Pasadas las 9.00, comenzó la segunda etapa del turno mañana. Los jugadores se dividieron en tres sectores: lanzadores desde la izquierda, desde la derecha y cabeceadores. Todos debían aprovechar el ancho de la cancha para atacar un arco que, tras la salida de Matías Mansilla, contó con la presencia de Patricio Albornoz, Alex Villa y Enrique Maza.
Bajo la atenta mirada de Colace, se entrenó pase, centro y definición. “¡Firmes los pases!”, “¡Tiralo bien!”, exclamó una y otra vez el DT, quien luego se mostró conforme: “Estamos muy bien, estamos creciendo. Es progresivo y estamos terminando semanas de entrenamiento muy buenas. La verdad es que los chicos están haciendo un sacrificio enorme. Hacen lo que les gusta —no es tanto un 'sacrificio', es una forma de decir—, pero tienen unas ganas enormes de querer más. Se les nota y lo estamos logrando”.
En la definición se destacaron especialmente Carlos Abeldaño y Ramiro Ruiz Rodríguez. La ubicación de “RRR” otorgó una pista de lo que espera Colace del tucumano: volvería a ser tenido en cuenta como delantero —posición en la que brilló en Reserva y durante el primer ciclo de Lucas Pusineri— y no como extremo ni carrilero.
La mirada puesta en 2026
La práctica finalizó pasadas las 9.40. El plantel volvió a entrenar por la tarde y este domingo jugará por la mañana un amistoso con la Reserva para sumar cargas y ganar ritmo. Finalizada la jornada, Colace analizó la situación del equipo y puso la mira en el debut del Apertura frente a Independiente Rivadavia, pactado para el fin de semana del 24 y 25 de enero.
En primera instancia, se refirió a la metodología de doble turno, algo que no se veía hace tiempo en el club: “Es parte de mis ganas de querer más. Si hay que agregarle turno, no hay problema y los chicos lo saben asimilar. Es temprano por la mañana y por la tarde también se hace más tarde, cuando el sol cambia, así que lo llevamos muy bien”.
Luego, recordó sus sensaciones por estar al mando de Atlético para 2026: “Me siento muy cómodo. Es una experiencia que ya empezó con el torneo pasado, con partidos muy difíciles —principalmente el de Godoy Cruz—, logrando la permanencia que era fundamental. Vengo de varias experiencias que, gracias a Dios, me hicieron crecer y tener la posibilidad de estar al frente de este equipo ahora”.
Por último, anticipó el objetivo para la próxima temporada: “Desde el inicio es hacer lo mejor posible, llegar a clasificar. Pero primero está Independiente Rivadavia; tenemos que hacer un buen trabajo e ir a jugar un gran partido”. En cuanto a los promedios, cerró: “Todo está presente, pero si vos vas a ser protagonista y querés ganar en todas las canchas, una cosa lleva a la otra. Vamos a tratar de ganar y eso nos va a alejar de todo eso”.