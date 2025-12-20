Doble turno y presión alta: Colace define la identidad de Atlético Tucumán antes de Navidad

En este tramo, Colace se mostró visiblemente enérgico. “La perdemos, la recuperamos”, gritó repetidamente, buscando que el equipo se adecúe al estilo de presión tras pérdida. “Estamos buscando mucha intensidad con y sin la pelota, eso es fundamental para nosotros. Hay que cuidarla bien, tenerla, y cuando no la tenemos el equipo tiene que ser agresivo, con ganas, con hambre de recuperarla. Queremos tener una identidad”, explicó el entrenador. Y agregó sobre el ejercicio: “Te aporta mucha conexión, mucha velocidad, mucho control y pase. Eso es fundamental para después llevarlo a lo grande”.