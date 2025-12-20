Secciones
Política

El gobernador y la intendenta avanzan en proyectos clave para la capital

En un trabajo conjunto entre la Provincia y la Municipalidad, se busca mitigar inundaciones y hacer mejoras urbanas.

El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, para abordar temas de la agenda centrada en mejorar la calidad urbana. El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, para abordar temas de la agenda centrada en mejorar la calidad urbana.
Hace 2 Hs

El pasado viernes, el gobernador Osvaldo Jaldo se reunió con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla para avanzar en proyectos conjuntos destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad, con un enfoque en obras públicas, financiamiento, inundabilidad, tránsito y seguridad.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la gestión de fondos en Buenos Aires para ejecutar obras destinadas a mitigar inundaciones. En este punto, la intendenta sostuvo que la licitación de la obra ya está en proceso para el barrio 360 Viviendas, una zona cercana al Canal Sur que sufre históricamente problemas de anegamientos.

Inundaciones en el Gran Tucumán: ¿problemas naturales o falta de obras?

Inundaciones en el Gran Tucumán: ¿problemas naturales o falta de obras?

El proyecto  tiene un presupuesto estimado de 2.000 millones de pesos, según explicó Chahla, financiados de manera conjunta entre la Provincia (1.000 millones) y el municipio (1.000 millones). También se analizan futuras intervenciones en zona norte, abarcando barrios como Setravi, Margarita y sectores aledaños.

La intendenta señaló que la obra busca paliar los problemas que afectan a muchas familias y que cuenta con el respaldo del gobernador desde su origen.“Creemos que el trabajo en conjunto es lo mejor para el ciudadano”, aseguró.

Inundaciones en Tucumán: "En casi todas las localidades del sur hemos tenido evacuados"

Inundaciones en Tucumán: En casi todas las localidades del sur hemos tenido evacuados

Durante la reunión, también se abordó la posibilidad de avanzar con proyectos de mayor envergadura, como el Colector Norte, y se dialogó sobre la planificación de un nuevo puente en la avenida Sarmiento, que busca mejorar la movilidad urbana. Asimismo, se puso sobre la mesa el tema del concurso para la confitería del lago del Parque 9 de Julio.

 La jefa municipal destacó el esfuerzo realizado en un contexto económico complejo y subrayó la importancia de concretar al menos dos de estas obras durante 2026.

“Hay muchos desafíos por delante y ganas de seguir planificando todo lo que necesita San Miguel de Tucumán”, concluyó.

Temas Buenos AiresSan Miguel de TucumánOsvaldo JaldoRossana Chahla9 de Julio
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Postergada la reforma electoral, la Mesa de Diálogo exige la participación de la sociedad civil

Postergada la reforma electoral, la Mesa de Diálogo exige la participación de la sociedad civil

Con salarios, aguinaldo y bono, la Provincia inyectará casi $500.000 millones

Con salarios, aguinaldo y bono, la Provincia inyectará casi $500.000 millones

Qué dijo Jaldo sobre los indicadores de empleo difundidos por el Indec en la provincia

Qué dijo Jaldo sobre los indicadores de empleo difundidos por el Indec en la provincia

Presupuesto 2026: Jaldo explicó el voto en disidencia del bloque Independencia y ratificó el respaldo a discapacidad y educación

Presupuesto 2026: Jaldo explicó el voto en disidencia del bloque Independencia y ratificó el respaldo a discapacidad y educación

La Provincia seguiría a Nación y habría asueto para los estatales el 24 y 31 de diciembre en Tucumán

La Provincia seguiría a Nación y habría asueto para los estatales el 24 y 31 de diciembre en Tucumán

Lo más popular
El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece
1

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio
2

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica
3

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección
4

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF
5

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán
6

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Más Noticias
Detectan 178.000 certificados de discapacidad asignados a personas fallecidas en Argentina

Detectan 178.000 certificados de discapacidad asignados a personas fallecidas en Argentina

La remera de Máximo Kirchner que agitó la interna del PJ bonaerense y tensó la relación con Axel Kicillof

La remera de Máximo Kirchner que agitó la interna del PJ bonaerense y tensó la relación con Axel Kicillof

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos: Está prácticamente cerrado, afirmó Pablo Quirno

Acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos: "Está prácticamente cerrado", afirmó Pablo Quirno

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Comentarios