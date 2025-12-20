El gobernador y la intendenta avanzan en proyectos clave para la capital

Durante la reunión, también se abordó la posibilidad de avanzar con proyectos de mayor envergadura, como el Colector Norte, y se dialogó sobre la planificación de un nuevo puente en la avenida Sarmiento, que busca mejorar la movilidad urbana. Asimismo, se puso sobre la mesa el tema del concurso para la confitería del lago del Parque 9 de Julio.