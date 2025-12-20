El gobernador y la intendenta avanzan en proyectos clave para la capital

El pasado viernes, el gobernador Osvaldo Jaldo se reunió con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla para avanzar en proyectos conjuntos destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad, con un enfoque en obras públicas, financiamiento, inundabilidad, tránsito y seguridad.
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la gestión de fondos en Buenos Aires para ejecutar obras destinadas a mitigar inundaciones. En este punto, la intendenta sostuvo que la licitación de la obra ya está en proceso para el barrio 360 Viviendas, una zona cercana al Canal Sur que sufre históricamente problemas de anegamientos.
El proyecto tiene un presupuesto estimado de 2.000 millones de pesos, según explicó Chahla, financiados de manera conjunta entre la Provincia (1.000 millones) y el municipio (1.000 millones). También se analizan futuras intervenciones en zona norte, abarcando barrios como Setravi, Margarita y sectores aledaños.
La intendenta señaló que la obra busca paliar los problemas que afectan a muchas familias y que cuenta con el respaldo del gobernador desde su origen.“Creemos que el trabajo en conjunto es lo mejor para el ciudadano”, aseguró.
Durante la reunión, también se abordó la posibilidad de avanzar con proyectos de mayor envergadura, como el Colector Norte, y se dialogó sobre la planificación de un nuevo puente en la avenida Sarmiento, que busca mejorar la movilidad urbana. Asimismo, se puso sobre la mesa el tema del concurso para la confitería del lago del Parque 9 de Julio.
La jefa municipal destacó el esfuerzo realizado en un contexto económico complejo y subrayó la importancia de concretar al menos dos de estas obras durante 2026.
“Hay muchos desafíos por delante y ganas de seguir planificando todo lo que necesita San Miguel de Tucumán”, concluyó.