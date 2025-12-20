Secciones
Lula advirtió que una intervención armada en Venezuela sería una "catástrofe humanitaria"

El mandatario brasileño consideró que una escalada del conflicto sería "un precedente peligroso para el mundo".

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Hace 3 Hs

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió a la creciente tensión entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro y expresó su preocupación ante la posibilidad de una intervención militar en Venezuela.

Trump dice que no descarta una guerra con Venezuela

Trump dice que no descarta una guerra con Venezuela

Durante su análisis del escenario regional en la cumbra del Mercosur, el mandatario brasileño advirtió sobre los riesgos que enfrenta la soberanía de los países sudamericanos. “Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía hoy se presentan en forma de guerra, fuerzas antidemocráticas y crimen organizado”, sostuvo. 

En ese marco, recordó el conflicto del Atlántico Sur y afirmó que, “más de cuatro décadas después de la Guerra de Malvinas, el continente americano se ve nuevamente acosado por la presencia militar de una potencia extrarregional”.

Aumenta la tensión en el Caribe: EEUU atacó nuevamente embarcaciones cerca de Venezuela

Aumenta la tensión en el Caribe: EEUU atacó nuevamente embarcaciones cerca de Venezuela

Lula alertó además sobre el impacto que tendría una acción armada sobre el orden jurídico internacional. “Se están poniendo a prueba los límites del derecho internacional”, señaló, y reiteró su postura al subrayar que “una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo”.

