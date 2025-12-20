Lula advirtió que una intervención armada en Venezuela sería una "catástrofe humanitaria"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió a la creciente tensión entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro y expresó su preocupación ante la posibilidad de una intervención militar en Venezuela.
Durante su análisis del escenario regional en la cumbra del Mercosur, el mandatario brasileño advirtió sobre los riesgos que enfrenta la soberanía de los países sudamericanos. “Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía hoy se presentan en forma de guerra, fuerzas antidemocráticas y crimen organizado”, sostuvo.
En ese marco, recordó el conflicto del Atlántico Sur y afirmó que, “más de cuatro décadas después de la Guerra de Malvinas, el continente americano se ve nuevamente acosado por la presencia militar de una potencia extrarregional”.
Lula alertó además sobre el impacto que tendría una acción armada sobre el orden jurídico internacional. “Se están poniendo a prueba los límites del derecho internacional”, señaló, y reiteró su postura al subrayar que “una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo”.