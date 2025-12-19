Aumenta la tensión en el Caribe: EEUU atacó nuevamente embarcaciones cerca de Venezuela

La última operación fue confirmada por el Comando Sur de los Estados Unidos a través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X. Allí informaron que, “bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”. El comunicado estuvo acompañado por un video que muestra el momento del bombardeo.