Aumenta la tensión en el Caribe: EEUU atacó nuevamente embarcaciones cerca de Venezuela

El Comando Sur detalló que “la inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico”.

Estados Unidos volvió a lanzar una ofensiva militar en aguas internacionales del Caribe. Ayer, fuerzas estadounidenses atacaron dos embarcaciones que transportaban drogas con destino a su territorio.

Como resultado del bombardeo murieron al menos cinco personas, elevando a 105 el total de fallecidos en lo que diversos sectores califican como ejecuciones extrajudiciales.

La última operación fue confirmada por el Comando Sur de los Estados Unidos a través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X. Allí informaron que, “bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”. El comunicado estuvo acompañado por un video que muestra el momento del bombardeo.

Según detalló el propio Comando Sur, “la inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico”. En el mismo mensaje, precisaron que “un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo”, y aclararon que “ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”.

Sin embargo, las autoridades norteamericanas no aportaron pruebas sobre la carga que transportaban las embarcaciones ni sobre la identidad de sus tripulantes, una situación que se repitió en más de veinte ataques previos difundidos públicamente.

Tensión en el Caribe

Las operaciones militares en aguas internacionales generaron fuertes cuestionamientos por parte de expertos en derecho internacional y congresistas de Estados Unidos, quienes sostienen que estos bombardeos constituyen ejecuciones extrajudiciales ilegales. En la misma línea, Naciones Unidas también condenó los ataques, al considerar que forman parte de una estrategia destinada a provocar la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

