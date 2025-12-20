El Indio Solari recibirá el Doctorado Honoris Causa de la UBA por su aporte a la cultura popular

En ese caso, el Honoris Causa fue promovido por la Facultad de Filosofía y Letras, a través del Departamento de Artes y la Cátedra de Música Popular, y contó con el aval unánime del Consejo Superior. En los fundamentos, se destacó la “vigorosa creatividad” del artista, la “notable calidad musical” de su obra y la huella indeleble que dejó en la cultura argentina, tanto por su aporte artístico como por el sentido político que atravesó sus canciones en distintos momentos de la historia.