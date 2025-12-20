El Indio Solari recibirá el Doctorado Honoris Causa de la UBA por su aporte a la cultura popular

Carlos Alberto Solari, conocido artísticamente como el Indio Solari, será distinguido por la Universidad de Buenos Aires con el Doctorado Honoris Causa, el máximo reconocimiento honorífico que otorga la institución. La decisión fue comunicada públicamente luego de la última sesión del Consejo Superior de la UBA.
Desde la casa de estudios explicaron que el músico y poeta será condecorado “por su destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular”. El reconocimiento alcanza tanto a su extensa carrera al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como a su posterior etapa solista, que consolidaron al Indio como una de las figuras más influyentes del rock argentino.
En los fundamentos de la distinción, la Universidad destacó que “con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari -conocido artísticamente como ‘Indio Solari’- lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”.
Además del repaso por su discografía y su trabajo junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la UBA subrayó el valor académico de sus composiciones. En ese sentido, señaló que “sus letras, de notable densidad poética y simbólica, han sido objeto de análisis desde múltiples perspectivas académicas -filosóficas, sociológicas, literarias y culturales- y que su obra ha contribuido a la construcción de un lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades, con una relación singular y profunda con su público”.
Actualmente, Solari se encuentra retirado de los escenarios a raíz de su diagnóstico de Párkinson. Sin embargo, el legado de su obra permanece intacto dentro de la cultura nacional. Junto a sus colegas, fue responsable de haber formado la banda más convocante del país, creadora de un imaginario propio y único que marcó a generaciones y se convirtió en una referencia ineludible para cientos de proyectos musicales posteriores.
El antecedente de Charly García
El reconocimiento al Indio Solari se suma a una distinción reciente otorgada por la misma institución a otro ícono del rock nacional. En agosto pasado, en una ceremonia breve y emotiva, Charly García recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. Aunque se especulaba con su ausencia, el músico sorprendió al asistir a la sede de Puán y desplegar su carisma tras un largo período sin apariciones públicas.
“Gracias por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly”, expresó, con los dedos en V, ante un aula 108 colmada de público, que lo acompañó con cánticos, remeras con su rostro y música de fondo.
En ese caso, el Honoris Causa fue promovido por la Facultad de Filosofía y Letras, a través del Departamento de Artes y la Cátedra de Música Popular, y contó con el aval unánime del Consejo Superior. En los fundamentos, se destacó la “vigorosa creatividad” del artista, la “notable calidad musical” de su obra y la huella indeleble que dejó en la cultura argentina, tanto por su aporte artístico como por el sentido político que atravesó sus canciones en distintos momentos de la historia.