El Indio Solari rompió el silencio y despejó dudas sobre el posible regreso de los Redondos

El Indio Solari se entregó a una charla íntima y reveladora en su estudio personal con Andy Kusnetzoff para Urbana Play. Acompañado por su esposa y productora, Sol, el ícono del rock nacional abordó con crudeza pero sin perder su ironía su lucha contra el Parkinson, la desilusión política en Argentina, el fin definitivo de Los Redondos y su desapego ante la muerte y el legado.
La conversación comenzó sumergiéndose en la realidad cotidiana del artista, marcada por su lucha contra el Parkinson, una condición que lo obliga a "aprender a vivir de nuevo". Consultado sobre su estado actual, Solari confesó: "Yo me estoy acostumbrando a eso también porque es una enfermedad que te obliga a aprender a vivir de nuevo. Cuando no tengo asistencia tardo 40 minutos en ponerme un suéter".
El combate diario contra el Parkinson
Definió su estado como un combate constante, señalando que le va mejor con su música que con su fe, ya que siente que Dios "me está cagando a patadas en el culo, porque estoy permanentemente aceptándolo como el rival que tengo". A pesar de las dificultades, el músico sostiene que: "La enfermedad no me permite hacer ciertas cosas pero me da tiempo para hacer otras... el combate a no sé si a Dios o como agnóstico a lo que sea que tenés enfrente que es la enfermedad hoy".
Críticas y desesperanza política: "Están volviendo a los 90"
En el plano político y social, el Indio se mostró crítico y desesperanzado ante la repetición de ciclos históricos en Argentina. Afirmó con dureza que la gente no tropieza dos veces con la misma piedra, "no dos. Están volviendo a los 90..."
Fue particularmente duro con la clase media que apoya medidas de ajuste: "Me llama la atención que los votantes de esta gente son gente... de clase media y clase media alta que creen que a ellos le va a ir mejor y aunque así fuera [es] de un egoísmo supino... pobres, es una ambición pobre".
También lanzó una advertencia sobre los nuevos líderes, al sentenciar que "siempre han sido los mismos que con un poco de instrucción tienes que darte cuenta que te están cagando la nariz y no que viene con una motosierra".
El fin de Los Redondos y un mensaje a Skay
Uno de los momentos más tensos y definitivos de la charla giró en torno a la banda. Solari cerró cualquier puerta a una reunión y aseguró categóricamente: "No, no van a volver". Argumentó que un regreso por dinero sería una estafa y se distanció de aquellos grupos que se reúnen pese a odiarse. "Si tenías... no, aparte ¿qué sería? Una estafa. Yo no estoy de acuerdo de esos grupos que se han reunido por la guita y se peleaban todo el tiempo".
Además, afirmó que hay cosas que son irrecuperables: "Hay cosas que son revocables, es como se te rompe un jarrón, lo pegoteas pero ya no... En su momento hicimos cosas, canciones muy lindas". Sin embargo, dejó una frase lapidaria dirigida implícitamente a Skay Beilinson sobre la autoría del fenómeno social de la banda, al ser consultado sobre qué le diría a su exguitarrista: "El pogo más grande del mundo... papá es acá".
Además, redefinió el concepto del grupo al afirmar: "Lamento para aquellos que creen que uno podría ser redondito toda la vida. Redondos son el público, no los que estamos arriba del escenario".
El Indio Solario y su miedo a la muerte
Hacia el final de la charla, Solari abordó temas existenciales. Aseguró haber perdido el temor al fin: "No tengo miedo a la muerte... La pienso en términos poéticos pero no reales". Y mostró un desapego total hacia su legado, al ser consultado sobre qué espera que sienta la gente al escuchar su música en el futuro: "Me gusta decir que me olviden... No tengo ninguna expectativa para después que yo estoy muerto".
La entrevista culminó con un momento de conexión con su propia lírica y su público. Cuando Andy Kusnetzoff citó la letra de Juguetes Perdidos ("banderas en tu corazón..."), el Indio completó la frase con una sentencia que resumió su vínculo inquebrantable con sus seguidores: "Yo quiero verlas".