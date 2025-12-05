El Indio Solari rompió el silencio y despejó dudas sobre el posible regreso de los Redondos

El combate diario contra el Parkinson

Definió su estado como un combate constante, señalando que le va mejor con su música que con su fe, ya que siente que Dios "me está cagando a patadas en el culo, porque estoy permanentemente aceptándolo como el rival que tengo". A pesar de las dificultades, el músico sostiene que: "La enfermedad no me permite hacer ciertas cosas pero me da tiempo para hacer otras... el combate a no sé si a Dios o como agnóstico a lo que sea que tenés enfrente que es la enfermedad hoy".