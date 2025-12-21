¿Es posible viajar a Brasil con la patente de papel provisoria?: los requisitos fundamentales

Desde el año 2023, el faltante de chapas patentes llevó a que los autos que circulan por las calles tomen un aspecto diferente. Un papel de color blanco indicando con letras y números de color rojo empezó a ser el permiso válido para recorrer las calles de las ciudades de nuestro país, aunque las dudas pueden surgir cuando es momento de cruzar la frontera. ¿Está permitido viajar a Brasil y otros países con la matrícula temporal?
En enero de 2025 y tras el retraso de Casa de Moneda para importar materiales de confección de las chapas, el Gobierno decidió extender los plazos de validez de las matrículas provisorias, mientras que desde algunos países limítrofes decidieron aceptar el ingreso de vehículos argentinos con patentes provisorias de papel o digitales.
¿A qué países es posible viajar con patente provisoria?
El gobierno de Brasil, como el de Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, autorizaron el ingreso y la circulación temporal de vehículos con matrículas provisorias de papel emitidas en Argentina a principios de año. La decisión incluye además la aceptación de documentación vehicular en formato digital, según informó en ese momento el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Requisitos para viajar a Brasil con aptente provisoria
En el caso de viajar a Brasil, tras el comunicado de “Vigencia de las placas vehiculares temporales en papel emitidas por la República Argentina”, el país estableció que están autorizados a circular en territorio brasileño los vehículos registrados en Argentina con placas provisorias de papel, válidas hasta 180 días, teniendo que cumplir como requisitos contar con:
- El número de identificación del vehículo en formato legible y destacado.
- Los datos del vehículo, tales como chasis, marca, modelo, versión y número del motor.
- El número de identificación de la placa original.
- La validez de la placa provisoria.
- La firma y el sello del órgano de tránsito competente argentino responsable de la autorización.
Otros requisitos para viajar a países limítrofes
Según detallaron desde el Gobierno nacional, se debe tener presente que la normativa del MERCOSUR, de manera similar a lo informado respecto de Brasil, exige:
- El título de propiedad.
- La documentación que identifica al titular o al conductor que tendrá que contar con el poder respectivo, ya que si el titular va en el mismo vehículo no se requiere poder en favor del conductor.
- La licencia de conducir.
- La constancia del seguro vigente.
También detallaron en el comunicado oficial que, en el caso de disponer, se puede presentar la documentación en formato electrónico de Mi Argentina.