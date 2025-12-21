¿Es posible viajar a Brasil con la patente de papel provisoria?: los requisitos fundamentales

Desde el año 2023, el faltante de chapas patentes llevó a que los autos que circulan por las calles tomen un aspecto diferente. Un papel de color blanco indicando con letras y números de color rojo empezó a ser el permiso válido para recorrer las calles de las ciudades de nuestro país, aunque las dudas pueden surgir cuando es momento de cruzar la frontera. ¿Está permitido viajar a Brasil y otros países con la matrícula temporal?