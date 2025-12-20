Federico Domínguez: “En 2026 comenzará un proceso de largo crecimiento”

A su turno, Aurane dio su visión crítica sobre la política local y nacional a través de una carta “al Niñito Dios”, con “deseos y pedidos”. Mencionó que un desierto invade a las instituciones tucumanas y pidió por que ello cambie, cuestionó al PAMI por desatender las necesidades de los jubilados con problemas de salud severos y bregó por una reforma electoral en Tucumán. “Que sea menos costoso para los ciudadanos el proceso electoral. Hoy, el que más dinero tiene es el que más chances de ganar las elecciones posee. Y nadie tiene más dinero que el Estado, por eso siempre gana. Hay democracia cuando hay incertidumbre electoral. Cuando no estamos seguros sobre quién puede ganar, quiere decir que el poder es del pueblo. En 20 años del acople, todas las provincias del NOA crecieron menos nosotros. Eso por que en las otras provincias el dinero va para obras, mientras que en Tucumán va para los acoples”, sostuvo.