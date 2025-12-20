Federico Domínguez: “En 2026 comenzará un proceso de largo crecimiento”

La comunicadora y periodista Lourdes Ganim moderó la cena de Federalismo y Libertad y presagió, en la antesala de la charla central, el contrapunto que podía darse en las palabras que iban a compartir con el público el periodista Álvaro Aurane y el magister en Finanzas Federico Domínguez. Así fue. El economista destacó los logros económicos de Javier Milei y el analista político marcó la necesidad de que el Presidente administre “mejor el triunfo”.
“Argentina es el único país del mundo que fue desarrollado y dejó de serlo”, dijo Domínguez, en alusión a los desaciertos que -según él- hubo en el país de los 90 hasta 2023. “En 2023 el ciclo de pobreza se quebró. Hasta ese año estábamos sin reservas, sin base monetaria, con controles de precios y al borde de una hiperinflación. Ahora hay cinco anclas que cambiaron eso: la del tipo de cambio, la fiscal, la monetaria, la geopolítica (a partir de la alianza con EEUU) y la política, que se puso firme en un año electoral difícil, pero del que el Gobierno salió victoriosa”, aseveró Domínguez.
Más confianza
Añadió que a partir de ello, se recuperó la demanda de dinero, hay más confianza, hay más inversiones en el país (las estimó en U$S 24.000 millones) y hay proyectos presentados y aprobados por otros U$S 62.000 millones de inversión. “De vivir del campo, ahora la próxima década no será sólo ello, sino también de hidrocarburos y de minería. Para 2033, vamos a tener una balanza comercial con superávit por U$S 63.000 millones. Los planetas se alinearon para la Argentina, desde lo interno hasta lo geopolítico. 2026 debería ser el año donde comienza ese largo proceso de crecimiento para el país”, vaticinó.
A su turno, Aurane dio su visión crítica sobre la política local y nacional a través de una carta “al Niñito Dios”, con “deseos y pedidos”. Mencionó que un desierto invade a las instituciones tucumanas y pidió por que ello cambie, cuestionó al PAMI por desatender las necesidades de los jubilados con problemas de salud severos y bregó por una reforma electoral en Tucumán. “Que sea menos costoso para los ciudadanos el proceso electoral. Hoy, el que más dinero tiene es el que más chances de ganar las elecciones posee. Y nadie tiene más dinero que el Estado, por eso siempre gana. Hay democracia cuando hay incertidumbre electoral. Cuando no estamos seguros sobre quién puede ganar, quiere decir que el poder es del pueblo. En 20 años del acople, todas las provincias del NOA crecieron menos nosotros. Eso por que en las otras provincias el dinero va para obras, mientras que en Tucumán va para los acoples”, sostuvo.