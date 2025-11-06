Federico Domínguez, en el Foro “Argentina Andina”: “El país encara la fase del crecimiento”

-Tiempo. Lo que sucedió el 26-O fue importante, pero tenemos que analizar tres pilares: por un lado los fundamentales económicos. Tenés superávit fiscal basado en una reducción del gasto público del 30%, lo que lo hace más sustentable. Asimismo, tuviste una baja de la pobreza del 54% al 30% en lo que va de esta gestión y una reducción de la inflación del 13% al 2% promedio mensual. Estamos frente a un “boom” de las exportaciones como la Argentina no observó desde finales del siglo XIX, gracias a los hidrocarburos y a la minería. Los fundamentales económicos son muy sólidos. ¿Qué estaba pidiendo el mercado? Una ratificación electoral del rumbo económico. Eso lo tuviste. A eso se suma un fuerte apoyo internacional sin precedentes, en un mundo donde la geopolítica se impuso por sobre la globalización. Con el alineamiento hacia Occidente, no sólo a través de este respaldo financiero para cubrir los pagos de la deuda para los próximos 24 meses, las inversiones van a venir a la Argentina, como el caso de OpenAI (inteligencia artificial) o de la italiana ENI (hidrocarburo). Ese alineamiento implica importantes beneficios para la Argentina.