Concejo Deliberante: votación dispar por la suba de tasas municipales

Subas importantes

En el debate por la ordenanza tarifaria, el edil Alfredo Terán (FR) advirtió que la modificación propuesta marcaba otros incrementos además del Urbano. “Esto va más allá de una actualización. Hay subas en el número de Urbanos que paga cada actividad, que en algunos casos son subas importantes que exceden largamente lo que sería un mero ajuste por inflación. Creo que la hoja de ruta que debemos tomar en estas cuestiones es a la inversa. Entiendo que el municipio requiere de esos ingresos, pero creo que los puede obtener sin tener que ir a una suba de carácter tributaria”, desarrolló el concejal, y adelantó su voto en contra y el de su compañero de bloque, Ramiro Ortega.