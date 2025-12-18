Concejo Deliberante: votación dispar por la suba de tasas municipales

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó la modificación de la ordenanza tributaria con 13 votos positivos y cuatro negativos. En el recinto, el debate se desarrolló con cuestionamientos de Fuerza Republicana (FR)y de un bloque radical, quienes rechazaron el “aumento desmedido” de algunos conceptos; otros, plantearon modificaciones. En tanto, el proyecto del Presupuesto 2026 para la Capital fue aprobado por unanimidad.
El presidente de la comisión de Hacienda, Emiliano Vargas Aignasse, explicó que la iniciativa buscaba actualizar el valor del Urbano (U), unidad de medida con la que se calculan los impuestos para los contribuyentes, para que se corresponda con el incremento proyectado en el Presupuesto municipal (un 10%). De esta manera, el dictamen establecía que dicho monto pase de $21 a $23. “Esto va íntimamente ligado a la proyección que está incluida en el presupuesto que acabamos de aprobar por unanimidad”, dijo el concejal integrante del bloque Peronismo de la Capital.
Anteriormente, durante el tratamiento del Presupuesto, el oficialista había mencionado que la coparticipación federal que recibe el municipio desde la Nación se había reducido un 20%. “Con un gran desafío, la Secretaría de Ingresos Municipales se ha preocupado por lo que le compete, que es recaudar mediante un mecanismo de búsqueda de los grandes contribuyentes para contrarrestar la baja en la coparticipación federal”, remarcó.
Subas importantes
En el debate por la ordenanza tarifaria, el edil Alfredo Terán (FR) advirtió que la modificación propuesta marcaba otros incrementos además del Urbano. “Esto va más allá de una actualización. Hay subas en el número de Urbanos que paga cada actividad, que en algunos casos son subas importantes que exceden largamente lo que sería un mero ajuste por inflación. Creo que la hoja de ruta que debemos tomar en estas cuestiones es a la inversa. Entiendo que el municipio requiere de esos ingresos, pero creo que los puede obtener sin tener que ir a una suba de carácter tributaria”, desarrolló el concejal, y adelantó su voto en contra y el de su compañero de bloque, Ramiro Ortega.
Luego pidió la palabra Gustavo Cobos (Unión Cívica Radical). El edil lanzó ejemplos sobre lo que planteó Terán y añadió que es momento de reformar el sistema tributario de la Capital. “Hay algunas tasas que aumentan de 500 U a 2.380 U;de 588 U a 2.174 U. No digo que esté mal necesariamente, pero es un análisis de costo específico. No es ‘para que me cierren los números del presupuesto global, aumento la tasa de este impuesto’. Y el límite claro lo da el principio de razonabilidad que está en la Constitución Nacional”, aseguró.
Además, el radical siguió: “hay que empezar a mirar a esos vecinos que nos están diciendo que no puede ser que cada vez que tengan que golpear la puerta de una dependencia municipal, (se les cobre una) tasa. Si no hemos empezado a discutir cómo establecemos un sistema simplificado que tenga una relación directa entre el servicio que debe dar el municipio y lo que vale, cómo queremos después que no salgan voces diciendo que hay que destruir el Estado”. Cobos y José María Canelada se sumaron a los votos en contra.
Modificaciones
Sobre el tema también se expresó el concejal Federico Romano Norri (UCR), quien señaló que acompañaría en general el proyecto, pero que en el análisis del punto por punto haría algunas observaciones. “Entiendo la necesidad del municipio, pero también entendemos la necesidad de la gente de tener transparencia y menos presión tributaria y aumentos desmedidos”, indicó.
A su turno, el también radical Leandro Argañaraz reclamó la propuesta de incremento del municipio encabezado por Rossana Chahla. “Que alguien me explique qué le pasó por la cabeza al Ejecutivo cuando presentó un proyecto que impulsa una modificación en los precios que se tienen que pagar por los gazebos. De $5.000 van a pasar a pagar $23.000 por día personas que intentan salir a ganar el pan en una situación absolutamente angustiante;eso es inaprobable. Hay días donde los feriantes no recaudan nada, ¿y a ellos les vamos a decir que paguen $23.000 por un gazebo?”, cuestionó.
Como miembro informante de la comisión de Hacienda, Vargas Aignasse defendió que los valores recaudados serán devueltos a los vecinos en forma de políticas públicas. “Hoy necesitamos un municipio activo, con servicio,no uno sin servicio; un municipio que pueda dar a elegir a los vecinos qué obras quiere para cada uno de esos sectores. Estoy muy lejos de sentir que en la suba haya insensibilidad por parte del área. Entiendo perfectamente que no es agradable dar la noticia de que va a subir el Ubano, pero es coherente decir que toda la planificación del municipio está ligada a la suba de esa tasa. Negarlo sería ir en contra de la realidad”, manifestó.
En general, el proyecto fue aprobado con el voto negativo del par radical, de Terán y de Ortega. Romano Norri y Argañaraz ofrecieron modificaciones en el articulado;algunas fueron concedidas (como detener el aumento tributario para el uso de gazebos y de food trucks), y otras, rechazadas. En la sesión parlamentaria del cuerpo que encabeza Fernando Juri, además, se aprobó el Presupuesto municipal y otra veintena de temas.
Por unanimidad: se aprobó el presupuesto 2026
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de Presupuesto municipal 2026 calculado en $349.000 millones. En el recinto, los ediles opinaron acerca de la distribución de gasto dispuesta por la gestión de Rossana Chahla y, entre diversas opiniones, valoraron el equilibrio fiscal; resaltaron la puesta en marcha del Presupuesto Participativo, mediante el cual los vecinos de la Capital decidirán qué obras se realizarán en los barrios; solicitaron que el Ejecutivo municipal destine fondos a la realización de obras para prevenir inundaciones; y remarcaron la necesidad de priorizar la asistencia en zonas con alta vulnerabilidad.