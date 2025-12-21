Secciones
SociedadSalud

Tres ejercicios clave para mayores de 70 años que ayudan a recuperar masa muscular

La actividad física regular mejora la salud y la calidad de vida en la vejez. Los ejercicios de resistencia son fundamentales para combatir la sarcopenia y preservar la autonomía.

Tres ejercicios clave para mayores de 70 años que ayudan a recuperar masa muscular
Hace 2 Hs

Con el paso de los años, mantener una rutina de ejercicios se vuelve cada vez más difícil. Sin embargo, está ampliamente comprobado que las personas mayores que realizan actividad física de manera regular logran mejoras significativas en su salud física y mental, además de una mejor calidad de vida.

Entre quienes sí se mantienen activos, es frecuente que se prioricen los ejercicios cardiovasculares, dejando de lado un aspecto clave del envejecimiento: la pérdida progresiva de masa muscular, que comienza a manifestarse a partir de los 30 años. Esta condición, conocida como sarcopenia, tiene solución y puede abordarse eficazmente a través de ejercicios de resistencia.

Ejercicios de resistencia para combatir la sarcopenia

La manera más efectiva de enfrentar la sarcopenia y cuidar la masa muscular es incorporar ejercicios de fuerza a la rutina semanal. Este tipo de entrenamiento no solo contribuye a preservar los músculos, sino que también mejora la autonomía y la independencia de los adultos mayores para realizar tareas cotidianas.

Además, la actividad de fuerza mejora el estado de ánimo, ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y favorece un envejecimiento más saludable. Entre los ejercicios más recomendados para personas mayores de 70 años se destacan la sentadilla con peso, el remo inclinado y la sentadilla con salto.

Sentadilla con peso

Este ejercicio fortalece principalmente las piernas y el core, mejora el equilibrio y la postura, y favorece la movilidad de tobillos y caderas. El trabajo con peso también contribuye a aumentar la densidad ósea, ayudando a prevenir la osteoporosis.

Para quienes se inician, se recomienda utilizar una silla como apoyo hasta dominar la técnica y sumar peso de manera progresiva, con el objetivo de evitar lesiones.

Remo inclinado

El remo inclinado es clave para fortalecer la espalda alta y los hombros, músculos fundamentales para mantener una buena postura. Este ejercicio ayuda a contrarrestar la tendencia a encorvarse, contribuye a conservar la masa muscular y también favorece el mantenimiento de la densidad ósea.

Sentadilla con salto

Si bien la pliometría puede resultar más exigente, este tipo de movimientos es altamente efectivo para mejorar la resiliencia muscular. Las sentadillas con salto mejoran la capacidad de reacción, ayudan a prevenir caídas, reducen el riesgo de lesiones y aumentan la agilidad, además de estimular la densidad ósea.

Debido a su exigencia, se recomienda que estos ejercicios se realicen bajo la supervisión de un profesional, ya que pueden resultar peligrosos para personas que no estén habituadas al entrenamiento.

Recomendaciones finales

La sugerencia es incorporar estos ejercicios a la rutina de fuerza, realizando entre 8 y 12 repeticiones de cada uno, y repitiendo el circuito dos o tres veces, siempre respetando las capacidades individuales y priorizando la técnica.

De esta manera, el entrenamiento de fuerza se convierte en una herramienta clave para preservar la salud, la movilidad y la independencia en la adultez mayor.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El ejercicio simple y esencial que protege las rodillas después de los 50

El ejercicio simple y esencial que protege las rodillas después de los 50

Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia

Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia

Ni hervido ni al horno: cuál es la mejor forma de cocinar el brócoli para conservar todas sus vitaminas y antioxidantes

Ni hervido ni al horno: cuál es la mejor forma de cocinar el brócoli para conservar todas sus vitaminas y antioxidantes

Cuidado de piscinas en el inicio del verano: cinco errores que generan pérdidas

Cuidado de piscinas en el inicio del verano: cinco errores que generan pérdidas

La distancia ideal entre el sillón y la TV: cómo elegir el tamaño correcto de pantalla

La distancia ideal entre el sillón y la TV: cómo elegir el tamaño correcto de pantalla

Lo más popular
¿Para qué sirve un político?
1

¿Para qué sirve un político?

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena
2

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central
3

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”
4

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa
5

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso
6

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

Más Noticias
Más de 50 talleres de verano gratuitos: cómo inscribirte y cuáles son las opciones

Más de 50 talleres de verano gratuitos: cómo inscribirte y cuáles son las opciones

Seis platos para disfrutar en las fiestas: las recetas de una nutricionista tucumana

Seis platos para disfrutar en las fiestas: las recetas de una nutricionista tucumana

¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomás magnesio todos los días?

¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomás magnesio todos los días?

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

Qué es la Mesa de Ciencia y Tecnología de Tucumán y por qué puede ser clave para el desarrollo provincial

Qué es la Mesa de Ciencia y Tecnología de Tucumán y por qué puede ser clave para el desarrollo provincial

El boleto interurbano y el rural registraron una suba del 31%

El boleto interurbano y el rural registraron una suba del 31%

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Comentarios