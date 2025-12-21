Tres ejercicios clave para mayores de 70 años que ayudan a recuperar masa muscular

Entre quienes sí se mantienen activos, es frecuente que se prioricen los ejercicios cardiovasculares, dejando de lado un aspecto clave del envejecimiento: la pérdida progresiva de masa muscular, que comienza a manifestarse a partir de los 30 años. Esta condición, conocida como sarcopenia, tiene solución y puede abordarse eficazmente a través de ejercicios de resistencia.