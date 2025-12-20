Secciones
El Índice de Paz Global 2025 definió cuál es el país más seguro de América Latina

Está entre los mejor posicionados del mundo, tras registrar una mejora del 3,8% en sus indicadores de pacificación.

Hace 2 Hs

Un nuevo informe internacional volvió a medir los niveles de seguridad, violencia y estabilidad en todo el mundo y confirmó cuál es el país más seguro para vivir en América Latina. Se trata del Índice de Paz Global 2025, un ranking elaborado anualmente que analiza la situación de 163 países a partir de múltiples indicadores vinculados a la paz.

En esta edición, el informe volvió a posicionar a Islandia como el país más seguro del planeta. Sin embargo, en el ámbito regional, Argentina se destacó claramente por sobre el resto de las naciones latinoamericanas, consolidándose como el país con mejores niveles de seguridad en América Latina.

De acuerdo con el Índice de Paz Global 2025, Argentina ocupa el primer lugar en América Latina en materia de seguridad, superando a países como Uruguay, Costa Rica y Chile, y se ubica además entre los países mejor posicionados a nivel mundial.

El informe señala que el país mantiene una ventaja clara en indicadores vinculados a criminalidad, conflictos internos y percepción de seguridad, lo que le permitió encabezar el ranking regional.

En particular, Argentina fue catalogada como el país más pacífico de América del Sur en 2025, luego de registrar una mejora del 3,8% en su nivel de pacificación durante el último año. Este avance fue determinante para quedar por encima de Uruguay y Chile en la clasificación.

Las claves del posicionamiento argentino

Según el estudio, la mejora en el desempeño argentino estuvo impulsada principalmente por avances en los dominios de Seguridad y Protección y Militarización. El informe destaca mejoras significativas en indicadores como la reducción de manifestaciones violentas, una mayor estabilidad política y una menor intensidad de los conflictos internos.

Estos factores, combinados, permitieron que el país consolide su liderazgo regional en materia de paz y seguridad durante 2025.

Cómo se elabora el Índice de Paz Global

El Índice de Paz Global es elaborado por el Institute for Economics & Peace y evalúa a 163 países a partir de 23 indicadores que miden distintos aspectos de la seguridad y la paz.

Entre los factores analizados se incluyen:

- Niveles de criminalidad y homicidios.

- Presencia de conflictos internos y externos.

- Grado de militarización.

- Estabilidad política.

- Relaciones con países vecinos.

La combinación de estos indicadores permite establecer un ranking comparativo a nivel global y regional, que se actualiza cada año.

El panorama en América Latina

Si bien América Latina continúa siendo una de las regiones más desiguales en términos de seguridad, el informe 2025 muestra diferencias claras entre los países.

Argentina se posiciona como el país más seguro de la región.

Costa Rica se mantiene entre los mejores ubicados, aunque por detrás de Argentina y Uruguay.

Brasil, México y Colombia continúan enfrentando mayores desafíos en materia de violencia y seguridad, según el informe.

