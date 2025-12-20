Secciones
EconomíaRural

El Senasa alertó sobre la hidatidosis y brindó algunas recomendaciones

Esta zoonosis afecta a personas, a perros y a otros animales. Los huevos del parásito contaminan agua, pasto, tierra, verduras.

El Senasa alertó sobre la hidatidosis y brindó algunas recomendaciones
Hace 7 Hs

Respecto de la hidatidosis, las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recordaron la importancia de trabajar en la prevención y, en ese sentido, brindaron recomendaciones para evitar la ocurrencia de casos. Se trata de una zoonosis parasitaria, causada por el parásito Echinococcus granulosus, su estadío adulto habita en el intestino de los cánidos y se transmite mediante los huevos que se eliminan por heces. Afecta a las personas, a los perros y a los animales de producciones ganaderas.

Los huevos del parásito contaminan el ambiente -agua, pasto, tierra, verduras-, y pueden adherirse al pelo de los animales. De esta manera, los herbívoros (ovejas, cabras y vacas) y las personas pueden adquirir la enfermedad al ingerirlos.

En los animales, la hidatidosis no presenta signos visibles y muchas veces pasa inadvertida. No afecta el rendimiento productivo ni causa la muerte, pero mantiene activo el ciclo del parásito y representa un riesgo sanitario para toda la comunidad rural. Principalmente porque en las personas la infección suele presentarse de forma asintomática, crónica y con un diagnóstico tardío.

Rol clave

Los productores cumplen un papel central en el control de la enfermedad. Por lo tanto, al momento de realizarse la faena en el campo, deben tomarse las siguientes medidas para evitar la propagación del parásito:

• Nunca alimentar a los perros con vísceras crudas, ya que e la principal vía de transmisión.

• Mantener a los perros alejados del lugar de faena.

• Eliminar correctamente las vísceras: incinerar o disponer en un pozo sanitario profundo, con tapa de cemento para evitar filtraciones.

• Impedir el ingreso de perros al área de sacrificio y al pozo mediante un cerco o pared.

• Evitar el acceso de perros a las huertas, ya que con sus heces infectadas pueden contaminar los alimentos.

Higiene y control

• Lavarse las manos luego de estar en contacto con animales o tierra y antes de comer.

• Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de su consumo.

• En lo posible, utilizar únicamente agua potable o de red.

• Desparasitar a los perros regularmente: cada 45 días en zonas rurales, y cada cuatro a seis meses en zonas urbanas.

Es importante recordar que, aunque el perro reciba tratamiento antiparasitario, si vuelve a ingerir vísceras crudas contaminadas con la forma juvenil del parásito, se reinfectará y el ciclo de transmisión se reiniciará.

Prevenir la hidatidosis es responsabilidad de todos. Adoptar buenas prácticas sanitarias en los establecimientos rurales, controlar la alimentación de los perros y mantener la higiene son medidas simples que protegen la salud humana, animal y ambiental.

Temas Senasa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
1

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano
3

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras
4

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos
5

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados
6

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Más Noticias
La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La juventud se apoderó de la Casa Histórica para repensar la Independencia

La juventud se apoderó de la Casa Histórica para repensar la Independencia

LA GACETA entrega un papel especial para envolver regalos de Navidad

LA GACETA entrega un papel especial para envolver regalos de Navidad

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Por fin un final brillante para una serie

Por fin un final brillante para una serie

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios