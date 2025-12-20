El Senasa alertó sobre la hidatidosis y brindó algunas recomendaciones

Respecto de la hidatidosis, las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recordaron la importancia de trabajar en la prevención y, en ese sentido, brindaron recomendaciones para evitar la ocurrencia de casos. Se trata de una zoonosis parasitaria, causada por el parásito Echinococcus granulosus, su estadío adulto habita en el intestino de los cánidos y se transmite mediante los huevos que se eliminan por heces. Afecta a las personas, a los perros y a los animales de producciones ganaderas.