Osvaldo Jaldo consideró que la educación tuvo “un muy buen 2025” en la provincia

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este viernes el acto de cierre del ciclo lectivo en la Escuela Nueva, de Lomas de Tafí, y destacó las inversiones realizadas por el Poder Ejecutivo (PE) para el ámbito de la educación en la provincia. “A pesar de los problemas económicos, financieros y sociales hemos tenido un muy buen 2025 en materia educativa”, resumió el mandatario ante la prensa.
El tranqueño, que forma parte del grupo de los gobernadores dialoguistas, ponderó la decisión de asumir con fondos de la Provincia el pago del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), eliminado por el presidente Javier Milei. “En un año donde dejó de llegar el incentivo docente por parte del Gobierno nacional, nos hicimos cargo de ello”, enfatizó Jaldo. Recordó que esta partida representa “una parte del sueldo” de los educadores, y que “durante muchos años” había corrido por cuenta de la Nación.
“La Provincia, con mucha responsabilidad y decisión, se hizo cargo de ese porcentaje del sueldo. También de la conectividad, que era con fondos nacionales y dejó de llegar”, enumeró. De todos modos, instó a dar vuelta la página: “no vamos a llorar sobre la leche derramada, tenemos que pensar para adelante”.
El gobernador estuvo acompañado por la ministra del área, Susana Montaldo. En su mensaje, señaló que los “logros” de la gestión no se limitaron “a tener 180 días de clases”.
A modo de ejemplo, mencionó los talleres de capacitación brindados a los educadores. “Desde la Nación invitaron a nuestra ministra para que explique a otras autoridades nacionales y provinciales cómo se había implementado el curso de inteligencia artificial en Tucumán para los docentes, y que los docentes las puedan ir transmitiendo y aplicando de a poco hacia los alumnos”, apuntó.
Otra “decisión fuerte” en esta cartera, agregó, fue “que las escuelas públicas tengan la materia de inglés”. “Estaba reservado únicamente para los colegios privados”, recalcó. Y sumó a ello la participación de distintos establecimientos en competencias de ferias, de ciencias y otra s ramas, tanto a nivel nacional como internacional. “Muchos de ellos volvieron con medallas”, señaló.
“Altamente positivo”
El vicegobernador, Miguel Acevedo, se expresó en línea con su compañer o de fórmula. “El balance es altamente positivo”, aseguró el presidente de la Legislatura. Y recalcó que “en Tucumán se defendió la educación pública”.
Por su parte, Montaldo sostuvo que se obtuvieron “resultados importantes”, y valoró la organización junto a LA GACETA del concurso“Enseñame Tucumán”. “Los chicos han estudiado la historia de Tucumán con gran participación de profesores, padres que acompañaban. Agradezco a LA GACETA, que ha sido el coequiper en este proyecto”, dijo.
Ante una consulta de la prensa, la ministra recordó que “el seguro es gratuito” para el ámbito educativo, y “la cooperadora es optativa”. “Tenemos nuestras oficinas para que puedan hacer las denuncias (correspondientes) si hay escuelas que obligan a pagar algo que no es obligatorio. Es un aporte que cada uno hace para mejorar la escuela”, indicó Montaldo.
Además, remarcó que se inauguraron ocho edificios para el ámbito educativo. “Tenemos el desafío de los arreglos”, planteó la funcionaria con respecto a lo que viene.