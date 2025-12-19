Osvaldo Jaldo consideró que la educación tuvo “un muy buen 2025” en la provincia

El tranqueño, que forma parte del grupo de los gobernadores dialoguistas, ponderó la decisión de asumir con fondos de la Provincia el pago del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), eliminado por el presidente Javier Milei. “En un año donde dejó de llegar el incentivo docente por parte del Gobierno nacional, nos hicimos cargo de ello”, enfatizó Jaldo. Recordó que esta partida representa “una parte del sueldo” de los educadores, y que “durante muchos años” había corrido por cuenta de la Nación.