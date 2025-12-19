Jaldo y Chahla avanzan en obras y proyectos clave para San Miguel de Tucumán

Finalmente, resaltó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio en áreas como seguridad y educación, y mencionó las acciones previstas para las fiestas de fin de año, con refuerzos en prevención, salud y patrullaje urbano en bicicleta. “Creemos que el trabajo en conjunto es lo mejor para el ciudadano. Hay muchos desafíos por delante y ganas de seguir planificando todo lo que necesita San Miguel de Tucumán”, concluyó.