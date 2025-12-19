Se podrá castrar mascotas de forma gratuita el 22, 23 y 26 de diciembre

¿Cómo sacar turno para castrar a tu mascota?

Quienes quieran hacer castrar a sus mascotas u obtener más información deberán ir el lunes desde las 8 de la mañana a Lucas Córdoba 1216, en el barrio El Bosque. Los turnos se entregarán por orden de llegada de acuerdo a la capacidad del personal de la Dirección de Población Animal para operar. Además, se recuerda que quienes lleven ese mismo día a sus mascotas preparadas, podrán operarlas en el momento también, siempre que los tiempos indicados para que el tráiler permanezca en ese punto lo permitan.