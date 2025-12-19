Se podrá castrar mascotas de forma gratuita el 22, 23 y 26 de diciembre

Los barrios cercanos al centro-oeste de la capital tucumana podrán aprovechar un gran beneficio la próxima semana. La Dirección de Población Animal de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó nuevamente dónde estará el móvil de castración en la semana de Navidad. Para recibir atención, los interesados deberán sacar turno y preparar a sus perros o gatos de manera particular.
La atención que dispuso la Municipalidad es gratuita, por lo que cualquier persona que quiera esterilizar a sus mascotas podrá hacerlo, siempre que acuda a solicitar un turno de manera presencial. Las intervenciones se realizarán por el orden dado en los turnos el lunes 22, martes 23 y viernes 26 de diciembre. La actividad se verá interrumpida el miércoles 24 y el jueves 25 por Navidad.
¿Cómo sacar turno para castrar a tu mascota?
Quienes quieran hacer castrar a sus mascotas u obtener más información deberán ir el lunes desde las 8 de la mañana a Lucas Córdoba 1216, en el barrio El Bosque. Los turnos se entregarán por orden de llegada de acuerdo a la capacidad del personal de la Dirección de Población Animal para operar. Además, se recuerda que quienes lleven ese mismo día a sus mascotas preparadas, podrán operarlas en el momento también, siempre que los tiempos indicados para que el tráiler permanezca en ese punto lo permitan.
Además del quirófano móvil, pueden solicitarse turnos para castración en el CIAM (Centro Integral Animal Municipal). Estos se consiguen de forma virtual, enviando un WhatsApp al número 381 223 0564, o de manera presencial en el lugar —avenida Francisco de Aguirre 1465— los días hábiles de 9 a 17.
Cómo preparar a tu mascota para la castración
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán publicó una serie de requisitos que los animales de compañía deben cumplir para poder ser operados. Estos son:
- Los animales deben tener un ayuno (sin alimentos sólidos ni líquidos) de al menos 12 horas antes de la cirugía.
- Llevar una manta para abrigar a la mascota luego de la cirugía.
- La castración está destinada a perros y gatos hembras a partir de los seis meses de edad y a machos mayores de ocho meses. No se realizarán cirugías a hembras que estén en celo o en estado de preñez.
- Se solicita a los vecinos que, para llevar a sus animales, utilicen correa y collar en el caso de los perros, y en el caso de los gatos, hacerlo en una jaula transportadora, caja con respiradero, bolso con cierre o canasto cerrado, para prevenir que se estresen o se asusten y escapen.