Alerta en San Martín de los Andes: hay un huemul suelto en la ciudad y piden encerrar a los perros

La aparición del huemul Newenche en plena zona urbana volvió a encender las alertas en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y generó preocupación entre autoridades, especialistas y vecinos. Se trata de uno de los ejemplares más significativos de esta especie protegida, cuya presencia en la ciudad activó un amplio operativo para resguardarlo de los riesgos propios del entorno urbano, en especial la amenaza que representan los perros sueltos.
Desde el Parque Nacional Lanín aseguraron que la presencia de Newenche en áreas urbanas puede vincularse a procesos naturales de desplazamiento. No obstante, remarcaron la importancia de extremar las medidas de protección para evitar que el animal sufra estrés, lesiones o se habitúe al contacto con las personas, una situación que pondría en riesgo su condición silvestre.
Según informó LM Neuquén, el huemul fue avistado en barrios como Covisal, Radales, Miralejos, Handel y Los Riscos, sectores donde la expansión urbana convive de manera directa con la vida silvestre. Frente a esta situación, los equipos de manejo establecieron como prioridad reducir el estrés del ejemplar e impedir su acercamiento habitual a zonas pobladas.
Para afrontar el escenario, se conformó un operativo de gran magnitud con la participación del Parque Nacional Lanín, Guardafaunas de la Provincia del Neuquén, el CEAN y la Policía del Neuquén. El objetivo central es proteger a Newenche y, de ser necesario, relocalizarlo en un sitio seguro, lejos de vehículos, ruidos urbanos y, especialmente, de animales domésticos.
En ese marco, las autoridades solicitaron la máxima colaboración de la población local. De manera enfática, pidieron a los propietarios que mantengan a los perros encerrados, evitando dejarlos sueltos en la vía pública o en espacios comunes. Los perros sueltos constituyen uno de los principales peligros para el huemul, ya que pueden perseguirlo, morderlo o generarle un nivel elevado de estrés. Esta reacción podría llevar al animal a desplazarse de forma desorientada hacia zonas de mayor riesgo, comprometiendo tanto su seguridad como la efectividad del operativo.
El protocolo de acción ante avistamientos es claro y no admite improvisaciones. Las recomendaciones oficiales indican no acercarse al animal ni intentar guiarlo, así como evitar la concentración de personas, ruidos o corridas en su proximidad.
Un caso único en la región andina
La historia de Newenche es singular. El huemul nació en libertad en la Reserva Huilo Huilo, en Chile, y su presencia marca un hito: es el primer huemul registrado en la región andina tras 30 años sin presencia de la especie en el área.
A partir de febrero, el animal cruzó la frontera e inició un extenso recorrido por los parques nacionales de Neuquén y Río Negro. Su seguimiento técnico involucró a la Fundación Huilo Huilo y a la Administración de Parques Nacionales, que implementaron distintos métodos de monitoreo, entre ellos radiotelemetría, cámaras trampa y recorridas de campo.
Gracias a este trabajo articulado, fue posible reconstruir una ruta de desplazamiento de aproximadamente 80 kilómetros en línea recta, atravesando sectores de difícil acceso en plena cordillera.
Actualmente, Newenche porta un collar extensible con GPS y VHF, lo que permite un rastreo en tiempo real. Esta tecnología resulta clave para anticipar situaciones de riesgo, como cruces de rutas, aproximaciones a zonas habitadas o contextos que requieran la intervención de los equipos de manejo.
La comunidad local también se sumó de manera espontánea a las tareas de monitoreo, reportando avistamientos y aportando información relevante. María Rosa Contreras, del Departamento de Conservación y Manejo del Parque Nacional Lanín, explicó a Diario Río Negro que las imágenes tomadas por viajeros y residentes son fundamentales para actualizar el registro de movimientos del huemul.
Además, detalló que la etapa actual de desplazamiento se relaciona con la edad de Newenche y la época del año, período en el que los machos inician una búsqueda activa de territorio y, eventualmente, de pareja, un comportamiento natural que refuerza la necesidad de protegerlo mientras transita por zonas urbanas.