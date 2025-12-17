Alerta en San Martín de los Andes: hay un huemul suelto en la ciudad y piden encerrar a los perros

En ese marco, las autoridades solicitaron la máxima colaboración de la población local. De manera enfática, pidieron a los propietarios que mantengan a los perros encerrados, evitando dejarlos sueltos en la vía pública o en espacios comunes. Los perros sueltos constituyen uno de los principales peligros para el huemul, ya que pueden perseguirlo, morderlo o generarle un nivel elevado de estrés. Esta reacción podría llevar al animal a desplazarse de forma desorientada hacia zonas de mayor riesgo, comprometiendo tanto su seguridad como la efectividad del operativo.