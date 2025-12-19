De nadar en una pelopincho a competir en Dubai: la historia del tucumano de 12 años

Su vínculo con la natación nació en el patio de su casa, en un entorno familiar. “Empecé cuando tenía unos seis años, nadando en la pelopincho de mi casa”, contó en diálogo con LA GACETA. No había entonces grandes objetivos deportivos ni competencias en el horizonte, solo el disfrute del agua y el impulso de moverse. Con el tiempo, empezó a asistir a las escuelitas de verano junto a su tía, una experiencia que terminó de acercarlo a la actividad y lo llevó a pedir algo más: entrenar de manera formal con un profesor.