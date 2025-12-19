Secciones
Internet a media máquina: una nueva caída global de "Cloudflare" afecta a miles de sitios web

El fallo impacta en servicios de todo el mundo y genera el "error 502". En Argentina se registró un aumento de reportes por problemas de conexión.

Hace 2 Hs

Una falla masiva en la red de "Cloudflare", uno de los pilares de la infraestructura de internet, dejó fuera de servicio o con funcionamiento intermitente a miles de sitios web y aplicaciones a nivel global. El problema se manifiesta principalmente a través del "error 502", una señal de que los servidores no logran comunicarse entre sí para entregar el contenido a los usuarios.

La compañía confirmó a través de su página de estado que el equipo técnico detectó fallas en el rendimiento de la red y que ya se implementó una solución inicial. Sin embargo, los reportes de inestabilidad persisten en diversas regiones.

El impacto en Argentina

Según datos de la plataforma *Downdetector*, los inconvenientes en Argentina mostraron un pico pronunciado en las últimas horas, al afectar el acceso a portales de noticias, plataformas de home banking y servicios de streaming. 

En Estados Unidos, el 74% de las quejas se concentraron en fallas de conexión al servidor y un 24% en problemas de DNS (el sistema que traduce nombres de sitios en direcciones IP

¿Qué es el "Error 502" y por qué ocurre?

Este código aparece cuando los servidores de "Cloudflare", que funcionan como intermediarios o "puertas de enlace", reciben una respuesta inválida o nula de los servidores originales donde se aloja la información. Para el usuario, el resultado es frustrante: una pantalla en blanco o un mensaje indicando que el sitio web no está disponible.

La "columna vertebral" de la red

El incidente volvió a poner de manifiesto la dependencia mundial de unos pocos proveedores de servicios en la nube. "Cloudflare" no es una página web en sí misma, sino una capa de seguridad y optimización que protege a millones de sitios contra ataques cibernéticos y acelera su velocidad de carga.

Este fallo se sumó a un antecedente reciente, registrado el pasado 18 de noviembre, sobre una caída masiva de la misma empresa, que generó más de 3.3 millones de reportes de fallas en todo el planeta, tras una interrupción de cinco horas en su infraestructura central.

¿Por qué afecta a tantas páginas a la vez?

Al actuar como un "escudo" y un acelerador, "Cloudflare" se sitúa entre el servidor de una empresa y el usuario final. Si este intermediario falla, el tráfico se interrumpe por completo, dejando inaccesibles incluso a las plataformas más robustas del mercado. Hasta el momento, la empresa continúa monitoreando la estabilidad de sus sistemas para normalizar el servicio de manera definitiva.

