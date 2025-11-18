Qué es Cloudflare y por qué su caída generó un “apagón” en cientos de páginas de Internet

La repentina caída de X y ChatGPT pusieron en alerta a los usuarios de Internet. Pero poco después empezaron a registrarse cientos de páginas más alrededor del mundo con las mismas fallas. De la mano con el “apagón” masivo, un término se convirtió en tendencia: Cloudflare, el sitio que parece estar detrás del gran problema que aqueja a cientos de sitios.
Según el sitio especializado en tecnología Xataka, Cloudflare es un Content Delivery Network o CDN. Es decir, redes de servidores distribuidos en todo el mundo en los que residen las aplicaciones, servicios y datos a los que los usuarios acceden cuando ingresan a distintas plataformas o páginas web.
Un ejemplo del funcionamiento de un CDN es el servicio de streaming de videos, según indica Xataka. Se trata de un escenario en el que contar con una red de distribución de contenidos es fundamental para brindar un buen servicio a todos los usuarios. Por eso los CDN se convirtieron en parte vital para el funcionamiento de Internet, sobre todo ahora que se demandan contenidos desde todas partes del mundo.
Cloudflare contra las vulneraciones de páginas
Cloudflare opera oficialmente hace 15 años y su popularidad fue en aumento en cuanto empezó a ofrecer servicios para proteger a las empresas de ciberataques que intentaban atentar contra sus sitios web. Eso hizo que la empresa se convirtiera en algo más profundo que la simple distribución de contenidos mediante servidores ubicados en diferentes puntos geográficos.
Con la caída de miles de sitios web, challenges.cloudflare.com se convirtió en el punto de todas las miradas. Se trata de un pilar de ciberseguridad de la empresa en el que empiezan a frenarse los ataques virtuales ya que diferencia entre el tráfico humano legítimo y los bots maliciosos. En cuanto detecta comportamiento sospechoso, activa sistemas automatizados de protección.
Si el sistema empieza a tener un elevado funcionamiento, queda bajo presión que va en aumento. Esto produce fallas internas que hacen que Cloudflare se vuelva una barrera casi insuperable, pero a la vez aumenta los problemas de acceso reconociendo cada vez a más usuarios como potenciales peligros de ataque.
Qué se sabe sobre la causa
Hasta el momento, Cloudflare no brindó una explicación técnica completa. Sin embargo, medios especializados señalaron que la compañía tenía programadas tareas de mantenimiento en distintas regiones, lo que podría haberse vinculado con la interrupción masiva.
“Los servidores no habrían respondido correctamente a los procesos previstos”, indicaron fuentes citadas por ADSLZone. Aun así, la empresa no confirmó la causa exacta, alimentando el desconcierto entre los usuarios y complicando la verificación del estado real de los servicios.