Citan a indagatoria a Ornella Calvete en la causa por presuntas coimas en Discapacidad

El proceso reúne distintos intercambios de mensajes entre Ornella y su padre, señalado como una figura central en la investigación y detenido por una condena previa por facilitación económica de la prostitución. En un diálogo del 10 de septiembre de 2025, Ornella le consulta por Claudio, de Ortopedia Alemana. Según el requerimiento fiscal, su padre le anuncia que ya concretó una reunión, y ella le promete un obsequio “lindo, una lambo, una granja, lo que quieras”, a lo que él responde: “No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”.