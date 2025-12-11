Citan a indagatoria a Ornella Calvete en la causa por presuntas coimas en Discapacidad

En el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) vinculadas a la compra de medicamentos, la Justicia avanzó con una nueva ronda de declaraciones indagatorias. En ese contexto, el juez Federal Sebastián Casanello citó a Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete, a pedido del fiscal Franco Picardi. La audiencia fue fijada para el 19 de diciembre, a las 12, en los tribunales de Comodoro Py, en Capital Federal.
Ornella Calvete se desempeñó como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde el 1° de septiembre de 2024, durante el gobierno de Javier Milei. Su renuncia llegó tras el estallido del caso. En un allanamiento realizado el 9 de octubre de 2025 en su domicilio, se secuestraron cerca de U$S700.000 y otras divisas.
El proceso reúne distintos intercambios de mensajes entre Ornella y su padre, señalado como una figura central en la investigación y detenido por una condena previa por facilitación económica de la prostitución. En un diálogo del 10 de septiembre de 2025, Ornella le consulta por Claudio, de Ortopedia Alemana. Según el requerimiento fiscal, su padre le anuncia que ya concretó una reunión, y ella le promete un obsequio “lindo, una lambo, una granja, lo que quieras”, a lo que él responde: “No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”.
En otra conversación, Ornella le expresa su alegría por las vacaciones que su padre planeaba tomarse por unos “añitosss”. Días después, le pregunta cómo tratar a “Claudio K” del Grupo Ortopedia Alemana -si ponerle los puntos o “arrancarle la cabeza”- y se describe como hija de alguien brillante, pero “menos tolerante a la desprolijidad”, consignó el diario "Ámbito".
En el celular de Miguel Ángel Calvete se halló además un intercambio previo a las elecciones, en el que su hija le dice: “No vayas a votar, no seas boludo”. Para el fiscal, esa frase representaría una advertencia sobre el riesgo de detención que pesaba sobre él por la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8.
En esta nueva serie de indagatorias también fueron convocados Diego Martín D’Giano y Patricia Canevasio para el 18 de diciembre, y Julio César Viera para el día siguiente.
Diego Spagnuolo apuntó a Garbellini
En paralelo, el ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, presentó un escrito en el que buscó desligarse de las acusaciones y señaló a Daniel Garbellini, entonces responsable de la Dirección de Acceso a la Salud y uno de los principales imputados.
Spagnuolo afirmó que no intervenía en la selección de proveedores ni en los procesos administrativos del sistema Siipfis. Sostuvo que las etapas técnicas del programa Pacbi -ligado a medicamentos de alto costo y baja incidencia- dependen exclusivamente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, cuyo titular “ni siquiera fue designado” por él, en referencia a Garbellini.
También volvió a cuestionar los audios que se le atribuyen y que la Cámara Federal ordenó peritar. Su defensa presentó un informe propio, elaborado por una empresa española, según el cual, al tratarse de un archivo “editado y modificado múltiples veces” y sin la secuencia completa, no sería posible realizar un análisis concluyente sobre su autenticidad e integridad.