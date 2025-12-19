A qué hora lloverá el 24 y 25 de diciembre en Tucumán, según el Servicio Meteorológico Nacional

Iniciando la semana, las precipitaciones no se detendrán. Tampoco importará el calor, porque pese a las temperaturas elevadas, las lluvias no cesarán. El lunes la máxima llegará a 31 °C y las probabilidades de precipitaciones desde la tarde irán entre el 40 y 70% y por la noche estarán entre el 10 y 40%. El martes no lloverá durante el día, pero sí durante la tarde y la noche.