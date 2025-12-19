Secciones
A qué hora lloverá el 24 y 25 de diciembre en Tucumán, según el Servicio Meteorológico Nacional

Aunque se pronosticaron precipitaciones para Navidad, las lluvias no estarán presentes durante toda la jornada, sino solo durante unas horas.

Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Las familias tucumanas están finalizando los detalles para celebrar el próximo miércoles 24 y jueves 25 de diciembre la Navidad. Aunque puede que casi todo esté listo, hay un detalle que no podrá conocerse con total exactitud hasta esos mismos días. Se trata del tiempo que ofrecerá el clima tucumano la próxima semana que, según el Servicio Meteorológico Nacional, estará pasado por agua.

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Las precipitaciones regresarán a partir de este viernes y permanecerán en gran parte de la ciudad hasta la semana próxima. Se trata de una de las temporadas húmedas más extensas de los últimos meses en la provincia. Pero, en particular, los días en los que más interesa el pronóstico son el miércoles y jueves. En ambos casos, se pronosticaron lluvias en diferentes momentos del día.

¿Desde qué hora lloverá el 24 de diciembre?

Las lluvias empezarán el viernes por la noche, según el pronóstico del SMN. Después de las 20, las probabilidades de precipitaciones ascienden hasta el 40%. Además, desde la tarde habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora con dirección norte y noreste. Por la noche, además de precipitaciones, habrá ráfagas intensas de hasta 50 kilómetros por hora. El sábado y el domingo se espera que la lluvia llegue desde la tarde.

Iniciando la semana, las precipitaciones no se detendrán. Tampoco importará el calor, porque pese a las temperaturas elevadas, las lluvias no cesarán. El lunes la máxima llegará a 31 °C y las probabilidades de precipitaciones desde la tarde irán entre el 40 y 70% y por la noche estarán entre el 10 y 40%. El martes no lloverá durante el día, pero sí durante la tarde y la noche.

Finalmente, el miércoles la mínima será de 21 °C y la máxima de 31 °C. Según el pronóstico, por la madrugada y la mañana no lloverá. De hecho, las probabilidades de precipitaciones alcanzarán el 10%. Por la tarde y por la noche habrá tormentas aisladas y vientos de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

¿A qué hora empezará a llover en Navidad?

Las mesas deberán ubicarse al resguardo de la intemperie el día de Navidad porque también se anunciaron precipitaciones para ese día. Por la madrugada y la mañana el cielo estará mayormente nublado y por la tarde y la noche habrá tormentas aisladas. Las probabilidades de precipitaciones ascenderán desde las 20 hasta un 40%.

