El tiempo en Tucumán: la semana terminará con mucho calor en toda la provincia

El verano ya se siente hace semanas en Tucumán, pero en la cuenta regresiva, el pronóstico del tiempo anticipa jornadas muy calurosas, con temperaturas superiores a los 35 °C y que alcanzarán su pico este fin de semana.
El cielo amaneció con escasa nubosidad este jueves y, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informaron que la humedad fue superior al 70%. Los vientos fueron suaves desde el sector norte, mientras que la visibilidad superó los 10 kilómetros. La temperatura mínima fue de 16 °C.
Las horas más agradables se terminarán a media mañana, cuando el sol eleve la temperatura hasta promediar los 29 °C. La humedad descendería al 45% y el cielo se mantendrá despejado. Los vientos seguirán siendo suaves, pero desde el sudeste.
Durante la tarde se sucederán las horas más calurosas, con una máxima que llegaría a los 34 °C y una sensación térmica que podría alcanzar los 36 °C. La humedad se mantendrían por debajo del 30% y los vientos soplarán desde el sudeste.
Con la caída del sol la temperatura retrocederá hasta los 26 °C, mientras que la humedad se elevará al 60%. Los vientos continuarán siendo leves, pero desde el sector noreste. No se esperan precipitaciones en la capital, aunque sí se pronostican lluvias débiles para la zona de los Valles Calchaquíes, al oeste de la provincia.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Las condiciones del tiempo serán similares mañana, aunque más agobiantes. Si bien mínima seguirá siendo agradable (17 °C) la máxima que podría llegar hasta los 37 °C. A partir de la noche podría ingresar un frente que provocaría chaparrones y que condicionaría las características climáticas del sábado.
Para el fin de semana se espera el incremento de la nubosidad, con máximas de 36 °C para el sábado, que terminará con tormentas. El domingo el cielo estará mayormente cubierto, la máxima bajaría apenas a los 32 °C y las lluvias se repetirían en el cierre de la jornada.