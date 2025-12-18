Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: la semana terminará con mucho calor en toda la provincia

La mínima fue de 16 °C. E cielo estará mayormente despejado. El pronóstico extendido.

MUCHO SOL. Anuncian una seguidilla de tres días muy calurosos en toda la región. MUCHO SOL. Anuncian una seguidilla de tres días muy calurosos en toda la región. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

El verano ya se siente hace semanas en Tucumán, pero en la cuenta regresiva, el pronóstico del tiempo anticipa jornadas muy calurosas, con temperaturas superiores a los 35 °C y que alcanzarán su pico este fin de semana. 

El cielo amaneció con escasa nubosidad este jueves y, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informaron que la humedad fue superior al 70%. Los vientos fueron suaves desde el sector norte, mientras que la visibilidad superó los 10 kilómetros. La temperatura mínima fue de 16 °C.

Las horas más agradables se terminarán a media mañana, cuando el sol eleve la temperatura hasta promediar los 29 °C. La humedad descendería al 45% y el cielo se mantendrá despejado. Los vientos seguirán siendo suaves, pero desde el sudeste. 

Durante la tarde se sucederán las horas más calurosas, con una máxima que llegaría a los 34 °C y una sensación térmica que podría alcanzar los 36 °C. La humedad se mantendrían por debajo del 30% y los vientos soplarán desde el sudeste. 

Con la caída del sol la temperatura retrocederá hasta los 26 °C, mientras que la humedad se elevará al 60%. Los vientos continuarán siendo leves, pero desde el sector noreste. No se esperan precipitaciones en la capital, aunque sí se pronostican lluvias débiles para la zona de los Valles Calchaquíes, al oeste de la provincia. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Las condiciones del tiempo serán similares mañana, aunque más agobiantes. Si bien mínima seguirá siendo agradable (17 °C) la máxima que podría llegar hasta los 37 °C. A partir de la noche podría ingresar un frente que provocaría chaparrones y que condicionaría las características climáticas del sábado.

Para el fin de semana se espera el incremento de la nubosidad, con máximas de 36 °C para el sábado, que terminará con tormentas. El domingo el cielo estará mayormente cubierto, la máxima bajaría apenas a los 32 °C y las lluvias se repetirían en el cierre de la jornada.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan JavierOla de calor
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Lo más popular
Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026
1

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral
2

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores
3

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal
4

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco
5

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

San Miguel de Tucumán: suben un 10% los impuestos con la actualización del Urbano
6

San Miguel de Tucumán: suben un 10% los impuestos con la actualización del Urbano

Más Noticias
Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad?

Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad?

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Hay cuatro aprehendidos por el fatal tiroteo en la Costanera Sur

Hay cuatro aprehendidos por el fatal tiroteo en la Costanera Sur

San Miguel de Tucumán: suben un 10% los impuestos con la actualización del Urbano

San Miguel de Tucumán: suben un 10% los impuestos con la actualización del Urbano

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Cinco nuevas enfermedades por año obligan a repensar la salud

Cinco nuevas enfermedades por año obligan a repensar la salud

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Comentarios