"El mayor hackeo de la historia": denuncian la filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos

Una empresa no oficializada

Según los reportes, el volumen de información filtrada asciende a 1 TB de contenido confidencial. Se trataría de la base de datos completa de Work Management, firma que comenzó a operar luego de que su antecesora, SudamericaData, fuera clausurada por la Justicia en 2023 en el marco de una investigación por espionaje ilegal a magistrados. Pese a que la empresa consultaba datos de organismos oficiales, no se encontraba inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos.