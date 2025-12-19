"El mayor hackeo de la historia": denuncian la filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos

La base de datos de AFIP y ARCA así como los registros de los titulares de vehículos de DNRPA, información de los correos, direcciones y salarios apuntados en ANSES, números telefónicos bajo el resguardo de compañías telefónicas quedaron expuestas tras una filtración de datos que fue tildado como el “mayor hackeo de la historia de nuestro país”.
La privacidad de cientos de argentinos habría sido vulnerada tras la supuesta exposición masiva de datos de ciudadanos argentinos en la dark web. El sitio especializado Daily Dark Web fue el que dio la alarma este jueves, informando que la persona que publicó el documento de lo ocurrido lo hizo con la intención de exponer a la compañía Work Management, quien poseía la base de datos de múltiples organismos.
Una empresa no oficializada
Según los reportes, el volumen de información filtrada asciende a 1 TB de contenido confidencial. Se trataría de la base de datos completa de Work Management, firma que comenzó a operar luego de que su antecesora, SudamericaData, fuera clausurada por la Justicia en 2023 en el marco de una investigación por espionaje ilegal a magistrados. Pese a que la empresa consultaba datos de organismos oficiales, no se encontraba inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos.
¿Qué archivos se expusieron?
El desglose de los archivos publicados es alarmante, según los detalles publicados en foros clandestinos, el archivo expuesto contendría información de múltiples organismos.
Bases de datos fiscales atribuidas a AFIP/ARCA, con decenas de millones de registros.
Registros del DNRPA, con información vinculada a la titularidad de vehículos.
Datos laborales y previsionales de ANSES, que incluirían teléfonos, correos electrónicos, direcciones, salarios y relaciones laborales.
Información de jubilados y beneficiarios de subsidios estatales.
Bases de números de teléfonos celulares de los principales operadores del país.
Millones de direcciones de correo electrónico utilizadas para campañas de marketing.
Código fuente y datos internos de la empresa.
Por su parte, fuentes del Gobierno nacional aseguraron que no se registró ningún evento de seguridad que haya vulnerado los sitios oficiales, afirmando que la información estatal permanece a resguardo. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad como Maximiliano Firtman, Javier Smaldone advirtieron sobre la magnitud del caso, vinculando la actividad de esta empresa con métodos de recolección de datos que rozan la ilegalidad.
Las voces de los especialistas
Smaldone, administrador de sistemas y programador, se encargó de compartir la publicación original y explicar el hecho en una serie de posteos que subió a su cuenta oficial de X. El experto escribió: “Filtran datos de la empresa trucha SudamericaData (que fue cerrada en 2023 pero siguió operando)”.
“¿Qué significa? Cualquiera puede saber quién es tu empleador, cuánto cobrás, qué autos tenés y cuál es tu número de teléfono. Antes, solo lo podían saber un puñado de delincuentes. Ahora se filtró públicamente”. Y luego agregó: “Informar sobre una filtración de datos no es filtrar datos. La filtración se produjo, se entere la Justicia o no. Aunque no se hubiera producido la filtración, esos datos estaban en manos de privados, sin ningún control”. Para cerrar, afirmando: "No va a pasar nada, como siempre".
La situación vuelve a poner bajo la lupa a los fundadores de la firma, el ingeniero Mario Fernando Ares y la psicopedagoga Silvia Gladis Duarte. Ambos ya habían sido indagados por la Justicia cuando se descubrió que el ex policía Ariel Zanchetta utilizaba estos mismos registros para realizar perfiles de "objetivos" sensibles, entre los que se encontraban más de dos mil jueces, funcionarios y periodistas.