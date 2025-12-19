Secciones
EconomíaNoticias económicas

Índice de la Universidad Di Tella: cae la confianza del consumidor en diciembre y se frena la recuperación

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta el mayor aumento mensual, mientras que el Gran Buenos Aires y el Interior del país registran una marcada disminución.

CONSUMO. CONSUMO.
Hace 3 Hs

El Índice de Confianza al Consumidor (ICC) elaborado por la Universidad Di Tella registró en diciembre una caída de 1,07%, poniendo fin a la recuperación que se había observado en los meses previos. En la comparación interanual, el indicador también mostró un retroceso del 1,04% frente a diciembre de 2024.

Durante el actual gobierno, el nivel más alto del ICC se alcanzó en enero de 2025, cuando llegó a 47,38 puntos. Desde entonces, el índice atravesó una fuerte baja y luego una recuperación parcial, aunque en diciembre de 2025 se mantiene 3,86% por debajo de aquel máximo.

En el análisis regional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó el mayor aumento mensual, con una suba de 21,01%. En cambio, el Gran Buenos Aires registró una caída de 2,49% y el Interior del país una disminución más marcada, de 7,82%. CABA continúa siendo la región con el nivel de confianza más alto, mientras que el GBA se ubica en el extremo opuesto.

Según el nivel de ingresos, el índice no mostró cambios entre los hogares de ingresos altos, pero cayó 4,47% entre los hogares de ingresos bajos.

Por subíndices, la mayor baja mensual correspondió a Bienes Durables e Inmuebles, con un descenso de 3,38%, seguida por Situación Macroeconómica, que retrocedió 0,53%. En contraste, Situación Personal mostró una leve mejora de 0,03%.

Finalmente, tanto las Condiciones Presentes como las Expectativas Futuras se deterioraron en diciembre. Las primeras cayeron 1,7% respecto de noviembre, mientras que las expectativas a futuro disminuyeron 0,66% en el mismo período, consignó el diario "Ámbito".

Temas Buenos AiresInflaciónUniversidad Torcuato Di TellaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte
1

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse
2

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
3

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto
4

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
5

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo
6

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

Más Noticias
El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

La baja actividad impacta en el mercado laboral de Tucumán

La baja actividad impacta en el mercado laboral de Tucumán

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Cena anual: encuentro de Federalismo y Libertad con la presencia del CEO de YPF

Cena anual: encuentro de Federalismo y Libertad con la presencia del CEO de YPF

Comentarios