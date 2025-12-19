Índice de la Universidad Di Tella: cae la confianza del consumidor en diciembre y se frena la recuperación

El Índice de Confianza al Consumidor (ICC) elaborado por la Universidad Di Tella registró en diciembre una caída de 1,07%, poniendo fin a la recuperación que se había observado en los meses previos. En la comparación interanual, el indicador también mostró un retroceso del 1,04% frente a diciembre de 2024.
Durante el actual gobierno, el nivel más alto del ICC se alcanzó en enero de 2025, cuando llegó a 47,38 puntos. Desde entonces, el índice atravesó una fuerte baja y luego una recuperación parcial, aunque en diciembre de 2025 se mantiene 3,86% por debajo de aquel máximo.
En el análisis regional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó el mayor aumento mensual, con una suba de 21,01%. En cambio, el Gran Buenos Aires registró una caída de 2,49% y el Interior del país una disminución más marcada, de 7,82%. CABA continúa siendo la región con el nivel de confianza más alto, mientras que el GBA se ubica en el extremo opuesto.
Según el nivel de ingresos, el índice no mostró cambios entre los hogares de ingresos altos, pero cayó 4,47% entre los hogares de ingresos bajos.
Por subíndices, la mayor baja mensual correspondió a Bienes Durables e Inmuebles, con un descenso de 3,38%, seguida por Situación Macroeconómica, que retrocedió 0,53%. En contraste, Situación Personal mostró una leve mejora de 0,03%.
Finalmente, tanto las Condiciones Presentes como las Expectativas Futuras se deterioraron en diciembre. Las primeras cayeron 1,7% respecto de noviembre, mientras que las expectativas a futuro disminuyeron 0,66% en el mismo período, consignó el diario "Ámbito".