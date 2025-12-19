Secciones
La exótica bombilla del “Dibu” Martínez: un artesano recreó la famosa atajada de Qatar

En Entre Ríos diseñaron una bombilla especial para el Dibu con la acción que cambió la historia del Mundial.

Hace 3 Hs

La pasión argentina por el mate volvió a dejar una marca inolvidable en la selección argentina. Según informó El Once, Emiliano “Dibu” Martínez recibió una bombilla exclusiva diseñada especialmente para él, con un detalle que sorprendió a todos: la recreación de su icónica atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022.

La pieza fue realizada por Germán Barsi, artesano de San Salvador, Entre Ríos, quien trabajó la obra en bronce, alpaca y soldadura de plata. Todo comenzó en una videollamada entre un amigo suyo y el hermano del arquero. El Dibu vio una bombilla de dos ramales y lanzó la idea: “¿Se podrá hacer una atajada ahí en el medio?”. Barsi aceptó el desafío.

El pedido incluía un detalle clave: que la acción representada fuera la atajada del Mundial, la que mantuvo con vida a Argentina a segundos del final del suplementario ante Francia. “Preguntó si se podía hacer la atajada entre los dos ramales, y era esa la del Mundial”, contó el artesano.

La bombilla tiene una estructura particular: dos tubos, uno de 10 milímetros y otro de 5, unidos por un calado central en bronce donde se ve la figura del arquero estirado bajo los tres palos. El resto de la pieza fue elaborado en alpaca con terminaciones en plata.

El trabajo no quedó ahí. El propio Barsi reveló que creó una segunda bombilla personalizada para Marcos Acuña, esta vez con la silueta de un huevo entre los ramales, en referencia directa al “Huevo”.

La exótica bombilla del “Dibu” Martínez: un artesano recreó la famosa atajada de Qatar

La artesanía que llegó a la Selección

La repercusión sorprendió al propio Barsi, quien suele trabajar para vecinos y encargos locales. “No caí hasta que los medios me empezaron a llamar. A las bombillas le pongo el mismo empeño a la del Dibu como a la de cualquier persona”, aseguró.

La cultura del mate es parte del ritual cotidiano del plantel argentino, y la llegada de esta bombilla al entorno de la Selección y a los días de concentración del Aston Villa se convirtió en un símbolo más de identidad. “Busco que sean útiles y lindas. Me piden corazones, animales, mapas, lo que se les ocurra”, explicó.

