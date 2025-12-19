“Nadie lo conocía”: el papá del “Dibu” Martínez reveló secretos del Mundial y abrió su museo oculto

“Esto es único. Todo lo que tengo es de Dibu: la pelota del Mundial, el trofeo de mejor arquero del mundo, las camisetas de todas las etapas, los guantes y los botines de la final ante Francia y la red del arco de Lusail, de la atajada a Kolo Muani”, enumeró. Entre risas, recordó la reacción de su hijo al ver la colección: “Me preguntó: ‘¿vos todavía tenés esas camisetas?’ ¡Y era al único que se las daba, a papá!”.