Secciones
DeportesFútbol

“Nadie lo conocía”: el papá del “Dibu” Martínez reveló secretos del Mundial y abrió su museo oculto

A tres años de la gesta en Qatar, Beto Martínez contó intimidades de su hijo, recordó momentos dramáticos y mostró piezas inéditas del archivo familiar.

GRANDES RELIQUIAS. El papá del Dibu Martínez mostró su museo. GRANDES RELIQUIAS. El papá del "Dibu" Martínez mostró su museo.
Hace 1 Hs

“No puedo dejar de mirar lo que muestra la televisión, me sigue emocionando”. Con esa frase, Beto Martínez, el papá de Emiliano “Dibu” Martínez, resumió el impacto que todavía le provoca el aniversario del título que la selección argentina obtuvo en Qatar 2022. En diálogo con TyC Sports, recordó detalles desconocidos de aquellos días junto a su hijo y abrió las puertas de un museo íntimo que hasta ahora casi nadie conocía.

El momento que más lo marcó llegó temprano en la Copa. “El día que más emoción fuerte me pegué fue en el penal de Lautaro contra Países Bajos. Se me bajó la presión, lo viví como nunca”, reveló. Luego admitió que su tranquilidad dependía de cómo veía al arquero: “Lo veía tan sereno a Emi que ya no me preocupaba”.

Beto también relató cómo vivieron las horas previas a la final con Francia. “Lo iba a ver todos los días después de cada partido”, contó, entre mates y comidas compartidas en la intimidad familiar. Allí también supo cuál había sido el golpe más duro para el arquero durante el Mundial: “Me dijo: ‘papi, nunca en mi vida me patearon dos veces y me hicieron dos goles’. Eso fue lo que más lo lastimó”, confesó, en referencia al debut ante Arabia Saudita.

El museo secreto del Dibu: guantes, camisetas, la red de Lusail y reliquias únicas

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista ocurrió cuando Beto Martínez mostró el espectacular museo que montó en su casa de Mar del Plata. Allí conserva objetos que hoy forman parte de la historia grande del fútbol argentino.

“Esto es único. Todo lo que tengo es de Dibu: la pelota del Mundial, el trofeo de mejor arquero del mundo, las camisetas de todas las etapas, los guantes y los botines de la final ante Francia y la red del arco de Lusail, de la atajada a Kolo Muani”, enumeró. Entre risas, recordó la reacción de su hijo al ver la colección: “Me preguntó: ‘¿vos todavía tenés esas camisetas?’ ¡Y era al único que se las daba, a papá!”.

También reveló una anécdota increíble de la jugada que cambió la final del mundo: el mano a mano con Kolo Muani. “No la vi. Todos se levantaron y no pude pararme. Me decían ‘tu hijo es un monstruo’, y yo no sabía por qué. Cuando la vi al otro día entendí el valor que tenía”. Durante la coronación, vivió otro instante inolvidable. “Entré a la cancha y Emi me dijo: ‘gordo, festejá que todo esto es tuyo’. No pude hablar más”.

Temas Selección Argentina de fútbolAston VillaDibu MartínezEmiliano “Dibu” MartínezMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Finalissima ya tiene fecha: cuándo se enfrentarán la Selección Argentina y España antes del Mundial 2026

La Finalissima ya tiene fecha: cuándo se enfrentarán la Selección Argentina y España antes del Mundial 2026

Lo más popular
Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse
1

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto
3

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
4

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo
5

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte
6

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Más Noticias
Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Embargan el sueldo de la diputada Villaverde por irregularidades en ventas de terrenos

Embargan el sueldo de la diputada Villaverde por irregularidades en ventas de terrenos

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Reforma laboral: el Senado postergó el debate y lo tratará el 10 de febrero

Reforma laboral: el Senado postergó el debate y lo tratará el 10 de febrero

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Comentarios