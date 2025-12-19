Cuidado con el espíritu festivo: cuánto tiempo se deben dejar prendidas las luces navideñas para evitar gastos excesivos

Antes de participar en algún tipo de concurso de decoración navideña o de iluminar las noches de la cuadra con diminutas guirnaldas rojas y verdes, será mejor pensar en la próxima factura de la luz. Antes de dejarnos llevar por la emoción festiva, es conveniente saber cuánto impactará el espíritu navideño en nuestros bolsillos.
Además de la cantidad de luces que coloquemos en casa, será la duración del desfile lumínico el que determinará el costo del consumo energético. El uso prolongado de este tipo de decoración puede impactar notablemente en la factura de la luz. Por ello, es importante conocer cuál es el tiempo recomendado para disfrutar de los colores brillantes y de la tranquilidad de no pagar de más.
Las luces más económicas
Para considerar los costos del recibo energético debemos tomar en cuenta varios aspectos de la iluminación navideña. No todos los tipos de luces generan el mismo costo, así como el tiempo de uso diario y la cantidad de focos instalados en el árbol y el resto de la casa pueden hacer la diferencia.
Las luces LED, capaces de convertir la electricidad directamente en luz en lugar de calentar un filamento, son mucho más eficientes que las tradicionales incandescentes, llegando a disminuir el consumo hasta un notable 80%.
El tiempo que se deben dejar las luces prendidas
No obstante, por más que nos aseguremos de materiales económicos, el uso excesivo o el encendido durante muchas horas aún puede generar un gasto significativo, especialmente si se utilizan varias guirnaldas o adornos iluminados en grandes espacios.
De acuerdo con un informe de Infobae, los expertos recomiendan ser meticulosos con el tiempo de encendido. Para ellos, las luces del árbol, por ejemplo, no deben permanecer prendidas por más de seis horas al día. Este tiempo es suficiente para disfrutar del ambiente festivo durante las principales horas de la tarde y la noche, limitando el gasto sin sacrificar el espíritu navideño.
Además, es importante apagar las luces cuando nadie esté en casa o al ir a dormir, medida que también disminuye el riesgo de accidentes eléctricos asociados al sobrecalentamiento de los cables.
Optar por luces LED y gestionar cuidadosamente las horas de encendido permite celebrar la Navidad de forma más sustentable y segura, bajando los costos y favoreciendo el uso responsable de la energía en el hogar.