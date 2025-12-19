Cuidado con el espíritu festivo: cuánto tiempo se deben dejar prendidas las luces navideñas para evitar gastos excesivos

Además de la cantidad de luces que coloquemos en casa, será la duración del desfile lumínico el que determinará el costo del consumo energético. El uso prolongado de este tipo de decoración puede impactar notablemente en la factura de la luz. Por ello, es importante conocer cuál es el tiempo recomendado para disfrutar de los colores brillantes y de la tranquilidad de no pagar de más.