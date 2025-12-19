Secciones
La inesperada confesión de Santiago del Moro sobre su vínculo con una participante de Gran Hermano

Santiago del Moro sorprendió al revelar que, más allá de su rol como conductor, llegó a sentir un vínculo emocional especial con una de las participantes más populares de Gran Hermano. La confesión se dio durante el casting de la próxima edición del reality y generó repercusión entre los fanáticos del programa.

Hace 1 Hs

En plena expectativa por la llegada de Gran Hermano: Generación Dorada, el conductor del reality abrió una puerta inesperada a su costado más personal. Durante su participación en el casting del ciclo que Telefe emitirá en 2026, Santiago del Moro confesó que, en una edición anterior, se involucró emocionalmente con una de las jugadoras más populares del programa.

La revelación se dio en el marco de una entrevista realizada por Analía Franchín, quien dialogó con el conductor desde el lugar donde se realizaban las audiciones. Allí, la panelista fue directa y le consultó si alguna vez había sentido un apego especial por un participante del juego, al punto de afectarle su eliminación.

Sin esquivar la pregunta, Del Moro admitió que esa conexión existió y señaló a Juliana “Furia” Scaglione como la protagonista de ese sentimiento. Según explicó, llegó incluso a imaginar un final distinto para ella dentro de la casa y reconoció que, más allá de no haber ganado el certamen, ocupa un lugar especial en su consideración personal. El conductor aclaró, además, que el triunfo de Bautista Mascia fue justo y dentro de las reglas del juego.

La charla avanzó hacia otro tema sensible del reality: el voto. Ante la consulta sobre si alguna vez intervino en las decisiones del público, Del Moro fue tajante y negó cualquier participación. Con un tono distendido, aclaró que quienes sí suelen votar son sus hijas, marcando así la distancia entre su rol profesional y el desarrollo del programa.

