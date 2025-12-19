La inesperada confesión de Santiago del Moro sobre su vínculo con una participante de Gran Hermano

Sin esquivar la pregunta, Del Moro admitió que esa conexión existió y señaló a Juliana “Furia” Scaglione como la protagonista de ese sentimiento. Según explicó, llegó incluso a imaginar un final distinto para ella dentro de la casa y reconoció que, más allá de no haber ganado el certamen, ocupa un lugar especial en su consideración personal. El conductor aclaró, además, que el triunfo de Bautista Mascia fue justo y dentro de las reglas del juego.