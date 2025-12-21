Secciones
La Secretaría de Cultura lanza una convocatoria para exponer arte en Buenos Aires

La convocatoria está dirigida a artistas y proyectos curatoriales de todo el país y propone una programación federal en la Casa Nacional del Bicentenario. Las inscripciones cierran el 31 de enero de 2026.

CONVOCATORIA. El Espacio de Arte Nacional abre sus puertas a artistas emergentes de todo el país. / GOOGLE
Hace 2 Hs

La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación abrió la convocatoria para el Espacio de Arte Nacional 2026, un programa que invita a artistasy curadores de todo el país a presentar propuestas expositivas para formar parte de la programación anual de la Casa Nacional del Bicentenario ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

El llamado es impulsado por la Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional Cultural, y tiene como eje principal visibilizar la producción artística de las distintas provincias.

Las exposiciones seleccionadas se desarrollarán entre marzo y diciembre de 2026, con una duración aproximada de un mes cada una, lo que permitirá una rotación sostenida de propuestas a lo largo del año.

Quiénes pueden postularse y qué disciplinas participan

La convocatoria está abierta a artistas y curadores argentinos mayores de 18 años, tanto nativos como naturalizados, así como a extranjeros con residencia en el país. Se aceptan postulaciones individuales y proyectos curatoriales colectivos.

Las disciplinas incluidas abarcan un amplio espectro de las artes visuales: pintura, escultura, dibujo, arte digital, instalaciones, fotografía, videoarte y arte textil.

El comité de selección estará integrado por personal de la Secretaría de Cultura y será el encargado de definir qué artistas o proyectos formarán parte de la programación oficial del Espacio de Arte Nacional durante 2026.

Fechas clave y cómo inscribirse

Las inscripciones abrieron el 1 de diciembre y permanecerán abiertas hasta el 31 de enero de 2026. Los resultados se comunicarán por correo electrónico a partir del 21 de febrero.

Para participar, los interesados deben completar el formulario de inscripción online disponible en la página oficial de la Secretaría de Cultura de la Nación. Dentro del sitio, es necesario ingresar al apartado Convocatorias y buscar el llamado “Llamamiento Espacio de Arte Nacional 2026” para poder completar la inscripción.

La convocatoria representa una oportunidad concreta para proyectar el trabajo artístico a nivel nacional y formar parte de una propuesta cultural que apuesta por el intercambio, la circulación y la visibilidad del arte argentino contemporáneo.

