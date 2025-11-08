Secciones
Becas Martha Argerich: abren la convocatoria para jóvenes músicos de todo el país

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de noviembre. Conocé cuáles son los requisitos para aplicar al llamado 2025.

Hace 2 Hs

La Secretaría de Cultura de la Nación acaba de anunciar la apertura de las Becas Martha Argerich, un programa que brinda herramientas didácticas y artísticas a integrantes de orquestas juveniles. Además de recibir una compensación monetaria mensual, los becarios recibirán capacitación en diversas áreas relacionadas a la tarea artística.

Cómo acceder a las 10.000 becas internacionales para formarse en marketing digital

Cómo acceder a las 10.000 becas internacionales para formarse en marketing digital

Podrán postularse a las Becas Martha Argerich jóvenes que tengan entre 18 y 24 años y que formen parte de orquestas infantiles y juveniles de organismos públicos de Cultura o Educación de los diferentes niveles estatales: nacional, provincial o municipal. La Secretaría de Cultura ya publicó cuáles son los requisitos y los documentos que los aplicantes deberán presentar.

En qué consisten las Becas Martha Argerich

El programa de becas que lleva el nombre de la reconocida pianista argentina ofrecerá espacios de formación profesional, técnica, artística y musical. Además, se prevé la selección de 40 becarios a los que se entregarán $200.000 mensuales entre abril y noviembre del año próximo.

Los cupos habilitados se ordenaron de acuerdo al instrumento que tocara cada aplicante. Habrá 10 becas para violín; cuatro para viola, cuatro para violonchelo, cuatro para guitarra criolla, tres para contrabajo, tres para percusión, dos para flauta traversa, dos para clarinete en si b, dos charango, dos para aerófonos de caña, una para trombón, una para trompeta, una para saxo tenor, una para bandoneón.

Requisitos para inscribirse a las Becas Martha Argerich

Los postulantes deberán preparar una serie de archivos como DNI o documento que acredite la edad, certificado de pertenencia a un programa público de orquestas infantiles y juveniles con firma de responsables de programa y Declaración Jurada. También deberán preparar su currículum con formación, experiencia y presentaciones.

Además, se solicitará cargar el link de un video que muestre la destreza del joven músico.  La interpretación de la pieza, obra, pasaje o demostración rítmica, indicada de acuerdo a cada instrumento, deberá ser individual, en forma y modo de acuerdo a cómo se detalla en la plataforma.

Los postulantes que accedan a la beca contarán con un tutor. Así mismo, deberán comprometerse a completar el ciclo de formación, participar de los talleres virtuales (con requisitos de asistencia mínima y evaluación periódica), y de la “orquesta de becarios”, con posibilidad de continuidad más adelante de la práctica orquestal.

Para más información, ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/noticias/becas-martha-argerich-abre-la-convocatoria

