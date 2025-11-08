Becas Martha Argerich: abren la convocatoria para jóvenes músicos de todo el país

Podrán postularse a las Becas Martha Argerich jóvenes que tengan entre 18 y 24 años y que formen parte de orquestas infantiles y juveniles de organismos públicos de Cultura o Educación de los diferentes niveles estatales: nacional, provincial o municipal. La Secretaría de Cultura ya publicó cuáles son los requisitos y los documentos que los aplicantes deberán presentar.