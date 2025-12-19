Secciones
Alpine asume la culpa por la falta de resultados de Colapinto en la Fórmula 1: "La realidad es que el auto no fue rápido"

Steve Nielsen, director deportivo del equipo francés, desligó de responsabilidades al piloto argentino y a Pierre Gasly tras una temporada difícil. Además, admitió que la decisión de frenar el desarrollo del auto para priorizar el reglamento de 2026 los dejó en desventaja.

AUTOCRÍTICA. Steve Nielsen analizó el rendimiento del monoplaza Alpine en 2025. AUTOCRÍTICA. Steve Nielsen analizó el rendimiento del monoplaza Alpine en 2025.
Hace 2 Hs

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin y dejó un sabor agridulce para los seguidores de Franco Colapinto. Tras un debut prometedor el año anterior con Williams, el pilarense no logró cosechar unidades en su primera experiencia como titular en Alpine. Sin embargo, desde la propia escudería francesa salieron a respaldar al argentino y realizaron una brutal autocrítica sobre las herramientas que le entregaron a sus pilotos.

Fue Steve Nielsen, director deportivo del equipo galo, quien puso blanco sobre negro respecto al rendimiento del monoplaza A525. En declaraciones a Motorsport tras el cierre en Abu Dhabi, el directivo fue tajante: “Creo que la realidad brutal es que nuestro coche no fue lo suficientemente rápido para sumar puntos”.

Una apuesta arriesgada que salió cara

La explicación de Nielsen se centra en una decisión estratégica: Alpine decidió detener el desarrollo del coche de este año muy temprano para enfocar todos los recursos y esfuerzos en el cambio reglamentario de 2026. Esta jugada dejó al equipo indefenso en la segunda mitad del calendario, mientras rivales directos seguían evolucionando.

“Seguimos los desarrollos de los demás lo mejor que pudimos, vimos qué piezas nuevas trajeron y tuvimos un seguimiento, y estuvimos en el fondo porque hicimos el cambio pronto y los demás siguieron trayendo actualizaciones, así que somos plenamente conscientes sobre por qué estamos donde estamos", explicó Nielsen.

Elogios para Colapinto y Gasly

Lejos de responsabilizar a los conductores, Nielsen destacó la labor de Franco Colapinto y de su compañero Pierre Gasly, asegurando que ambos exprimieron al máximo un vehículo limitado. “Creo que los dos pilotos que tenemos ahora son mejores que el coche y, en las pocas ocasiones en las que el coche ha sido lo bastante bueno para pelear en esa zona, tuvimos una en Brasil, donde Pierre clasificó razonablemente bien y corrió razonablemente bien, y luego otra en Las Vegas, donde creo que estuvimos bien”, analizó.

El mensaje hacia el futuro fue claro: la responsabilidad ahora recae en los ingenieros. “Creo que cuando el coche es bueno, los pilotos son perfectamente capaces de ofrecer lo que el coche puede dar, ambos pilotos. Necesitamos hacer un coche mucho mejor en 2026 y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo”, concluyó.

El contraste con 2024 y la chance perdida

La estadística fría marca que Colapinto -quien asumió la titularidad desde la séptima fecha en reemplazo de Jack Doohan- no sumó puntos, al igual que su antecesor australiano. Gasly, con más experiencia en el equipo, apenas logró un séptimo puesto en Bahréin y apariciones esporádicas en Q3.

Este escenario contrasta con lo vivido en 2024, cuando Colapinto irrumpió en la Máxima con Williams y logró sumar en Bakú y Austin. En este 2025, la oportunidad más clara se dio en el Gran Premio de los Países Bajos. Allí, una demora de Gasly (con neumáticos viejos) en cederle la posición a Colapinto (con gomas nuevas) le impidió al argentino atacar a Esteban Ocon, quien finalmente se quedó con el décimo puesto y el último punto en juego.

