La Fórmula 1 confirmó el regreso de un circuito histórico al calendario 2027 y 2028

La Fórmula 1 dio a conocer una novedad clave de cara a su calendario a mediano plazo. El Gran Premio de Portugal volverá a formar parte del campeonato mundial en las temporadas 2027 y 2028. El anuncio se realizó a través de los canales oficiales de la categoría y confirma que el Autódromo Internacional del Algarve, en Portimão, será nuevamente sede de la Máxima.
El acuerdo tendrá una duración inicial de dos años y reemplazará al Gran Premio de los Países Bajos, que actualmente se corre en Zandvoort. De este modo, Portugal regresará al calendario tras su última aparición en 2021, en un contexto marcado entonces por los ajustes derivados de la pandemia.
Portimão es un circuito de 4,6 kilómetros reconocido por su diseño técnico, con importantes desniveles y curvas rápidas que suelen ofrecer carreras exigentes para los pilotos. Su última carrera de Fórmula 1 se disputó el 2 de mayo de 2021 y terminó con victoria de Lewis Hamilton, escoltado por Max Verstappen y Valtteri Bottas.
El regreso fue celebrado por Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, quien destacó el entusiasmo del público local y las características del trazado. En el comunicado oficial, remarcó que el circuito ofrece espectáculo desde la largada hasta la bandera a cuadros y que la pasión de los aficionados portugueses fue determinante para concretar el acuerdo.
Portugal ya había sido sede de la Máxima en 2020 y 2021, cuando Portimão se sumó al calendario como alternativa viable para albergar eventos internacionales. Con esta confirmación, la Fórmula 1 continúa reconfigurando su calendario, combinando sedes históricas con circuitos más recientes y asegurando el regreso de un escenario que dejó una huella en la historia de la categoría.