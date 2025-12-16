La Fórmula 1 confirmó el regreso de un circuito histórico al calendario 2027 y 2028

La Fórmula 1 dio a conocer una novedad clave de cara a su calendario a mediano plazo. El Gran Premio de Portugal volverá a formar parte del campeonato mundial en las temporadas 2027 y 2028. El anuncio se realizó a través de los canales oficiales de la categoría y confirma que el Autódromo Internacional del Algarve, en Portimão, será nuevamente sede de la Máxima.