Tucumán aprobó un régimen para controlar el tráfico aéreo irregular y reforzar la lucha contra el narcotráfico

La Legislatura de Tucumán aprobó el Régimen Provincial de Vigilancia, Prevención y Cooperación para el Control del Tráfico Aéreo Irregular (TAI), una herramienta que, según destacó el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, consolida una política de seguridad que “viene mostrando resultados concretos y sostenidos” en la provincia.
De acuerdo con el legislador, durante 2025 el Operativo Lapacho permitió el decomiso de más de 2.100 kilos de sustancias ilícitas, la detección y neutralización de múltiples pistas clandestinas, el control intensivo de rutas y accesos estratégicos, y la desarticulación de estructuras logísticas vinculadas al narcotráfico. “Estos resultados se reflejan en una disminución de los índices delictivos en los últimos dos años, como consecuencia directa de una estrategia basada en presencia territorial efectiva, coordinación interinstitucional y decisión política”, señaló.
Vargas Aignasse remarcó que el nuevo régimen provincial no invade ni suplanta competencias federales. En ese sentido, aclaró que la ley establece con claridad que el control del espacio aéreo y el uso de la fuerza aérea son atribuciones exclusivas del Estado Nacional. “Tucumán actúa dentro de su marco constitucional, adhiriendo a la normativa nacional vigente y promoviendo una articulación activa con el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial”, explicó.
La norma aprobada apunta a fortalecer el rol de la Provincia en las etapas preventivas y complementarias del control aeroespacial. Para ello, incorpora herramientas de vigilancia tecnológica como el uso de drones, sistemas de alerta temprana, el relevamiento georreferenciado de pistas clandestinas y el apoyo territorial inmediato ante detecciones de tráfico aéreo irregular, siempre en coordinación y como complemento de los operativos federales.
En su evaluación, el legislador sostuvo que la experiencia del Operativo Lapacho demostró que el narcotráfico aéreo se combate de manera eficaz “cerrando el circuito completo del delito”, combinando el control federal del espacio aéreo con una respuesta territorial rápida y efectiva en tierra. “Esta ley institucionaliza ese modelo exitoso, lo amplía y lo proyecta en el tiempo”, afirmó.
Finalmente, Vargas Aignasse señaló que con esta iniciativa Tucumán reafirma un modelo de seguridad cooperativa y federal, basado en más coordinación, más tecnología y más resultados. “Es una política de seguridad que funciona y que busca seguir cuidando a los tucumanos”, concluyó.