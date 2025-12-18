Secciones
Política

Tucumán aprobó un régimen para controlar el tráfico aéreo irregular y reforzar la lucha contra el narcotráfico

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse destacó los resultados del Operativo Lapacho y subrayó que la nueva norma no invade competencias federales.

Gerónimo Vargas Aignasse. Gerónimo Vargas Aignasse.
Hace 21 Min

La Legislatura de Tucumán aprobó el Régimen Provincial de Vigilancia, Prevención y Cooperación para el Control del Tráfico Aéreo Irregular (TAI), una herramienta que, según destacó el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, consolida una política de seguridad que “viene mostrando resultados concretos y sostenidos” en la provincia.

De acuerdo con el legislador, durante 2025 el Operativo Lapacho permitió el decomiso de más de 2.100 kilos de sustancias ilícitas, la detección y neutralización de múltiples pistas clandestinas, el control intensivo de rutas y accesos estratégicos, y la desarticulación de estructuras logísticas vinculadas al narcotráfico. “Estos resultados se reflejan en una disminución de los índices delictivos en los últimos dos años, como consecuencia directa de una estrategia basada en presencia territorial efectiva, coordinación interinstitucional y decisión política”, señaló.

Vargas Aignasse remarcó que el nuevo régimen provincial no invade ni suplanta competencias federales. En ese sentido, aclaró que la ley establece con claridad que el control del espacio aéreo y el uso de la fuerza aérea son atribuciones exclusivas del Estado Nacional. “Tucumán actúa dentro de su marco constitucional, adhiriendo a la normativa nacional vigente y promoviendo una articulación activa con el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial”, explicó.

La norma aprobada apunta a fortalecer el rol de la Provincia en las etapas preventivas y complementarias del control aeroespacial. Para ello, incorpora herramientas de vigilancia tecnológica como el uso de drones, sistemas de alerta temprana, el relevamiento georreferenciado de pistas clandestinas y el apoyo territorial inmediato ante detecciones de tráfico aéreo irregular, siempre en coordinación y como complemento de los operativos federales.

En su evaluación, el legislador sostuvo que la experiencia del Operativo Lapacho demostró que el narcotráfico aéreo se combate de manera eficaz “cerrando el circuito completo del delito”, combinando el control federal del espacio aéreo con una respuesta territorial rápida y efectiva en tierra. “Esta ley institucionaliza ese modelo exitoso, lo amplía y lo proyecta en el tiempo”, afirmó.

Finalmente, Vargas Aignasse señaló que con esta iniciativa Tucumán reafirma un modelo de seguridad cooperativa y federal, basado en más coordinación, más tecnología y más resultados. “Es una política de seguridad que funciona y que busca seguir cuidando a los tucumanos”, concluyó.

Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánGerónimo Vargas Aignasse
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026
1

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores
2

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal
3

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria
4

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral
5

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994
6

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994

Más Noticias
No es avance, es retroceso: el sindicalismo tucumano marchó contra la reforma laboral de Milei

"No es avance, es retroceso": el sindicalismo tucumano marchó contra la reforma laboral de Milei

Garantizan el suministro eléctrico en Tucumán, aunque advierten por eventuales fallas externas

Garantizan el suministro eléctrico en Tucumán, aunque advierten por eventuales fallas externas

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Ranking de gobernadores e intendentes: ¿en qué puestos quedaron Jaldo y Chahla?

Ranking de gobernadores e intendentes: ¿en qué puestos quedaron Jaldo y Chahla?

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

El peronismo no descarta judicializar el debate en el Senado por la reforma laboral

El peronismo no descarta judicializar el debate en el Senado por la reforma laboral

Comentarios