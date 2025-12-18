Tucumán aprobó un régimen para controlar el tráfico aéreo irregular y reforzar la lucha contra el narcotráfico

De acuerdo con el legislador, durante 2025 el Operativo Lapacho permitió el decomiso de más de 2.100 kilos de sustancias ilícitas, la detección y neutralización de múltiples pistas clandestinas, el control intensivo de rutas y accesos estratégicos, y la desarticulación de estructuras logísticas vinculadas al narcotráfico. “Estos resultados se reflejan en una disminución de los índices delictivos en los últimos dos años, como consecuencia directa de una estrategia basada en presencia territorial efectiva, coordinación interinstitucional y decisión política”, señaló.