Las cinco claves para manejar el estrés de fin de año, según Harvard

En estas fechas, es habitual sentirse abrumado por compromisos familiares y laborales. Muchas personas viven diciembre como un mes para “compensar” lo que no hicieron durante el año, una mentalidad que suele desembocar en agotamiento físico y mental. A esto se suma la alteración del descanso: las preocupaciones nocturnas dificultan un sueño reparador y generan un círculo vicioso, donde la falta de energía impide afrontar los desafíos diarios con claridad y paciencia.