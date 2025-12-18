Secciones
DeportesRugby

Fuerte sanción a Tucumán Rugby: podría perder la localía por cinco fechas en el Anual

La URT ratificó el castigo por los incidentes del Regional: dos fechas de cumplimiento efectivo, tres en suspenso y una acción social obligatoria.

18 Diciembre 2025

La Unión de Rugby de Tucumán (URT) confirmó una de las sanciones más severas de los últimos años contra Tucumán Rugby, al ratificar la suspensión de dos fechas de cancha por los incidentes protagonizados por su parcialidad en la final del Regional del NOA frente a Natación y Gimnasia con la posibilidad de extenderse tres fechas más.

La resolución se basó en una extensa denuncia que describió múltiples episodios: ingreso indebido al campo de juego, agresiones verbales a autoridades, lanzamiento de objetos contundentes, uso reiterado de pirotecnia e insultos a jugadores rivales. El Tribunal consideró que el conjunto de estos hechos configuró un cuadro grave y reiterado. Tucumán Rugby deberá cumplir con dos fechas de suspensión y aguardar por un proceso de revisión que podría ampliar la sanción tres fechas más.

Además de la suspensión de cancha, el fallo dispuso que Tucumán Rugby deberá realizar una tarea de acción social junto a un club de desarrollo, una medida complementaria que apunta a reforzar el carácter formativo del rugby y a trabajar sobre la prevención de este tipo de conductas.

Castigo deportivo y medidas correctivas

La sanción condicionará el inicio del Anual 2026 para el “verdinegro” y marca un precedente fuerte en el rugby tucumano. La URT dejó en claro que el accionar del público forma parte de la responsabilidad institucional y que los límites del folklore se definen, también, desde los tribunales disciplinarios.

