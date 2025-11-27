Tucumán Rugby, sancionado: qué pasó, por qué lo castigaron y qué puede hacer ahora

Todo se originó por los incidentes registrados aquella tarde en la cancha de Universitario, cuando un grupo de simpatizantes del “Verdinegro” arrojó distintos objetos hacia los jugadores de Natación y Gimnasia y hacia el director del encuentro. Ese episodio quedó asentado en el informe oficial del partido y fue el puntapié para que se abriera un expediente disciplinario orientado a investigar el accionar del público, identificar responsables y determinar sanciones individuales y colectivas. En ese marco, el Tribunal Inferior de Disciplina también decidió citar a un simpatizante de apellido Chebaia ("Chebi"), a quien se lo convocó para el próximo encuentro a fin de continuar con el proceso.