La UNT reprogramó el Megaconcierto de Navidad: ¿cuándo se hará?

El Megaconcierto de Navidad de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), uno de los eventos culturales más esperados de la agenda de fin de año, fue reprogramado por razones climatológicas y finalmente se realizará el viernes 19 de diciembre.
La nueva fecha permitirá garantizar las condiciones necesarias para disfrutar de un espectáculo pensado para toda la familia, que promete una noche cargada de emoción, música y espíritu navideño. El concierto contará con la actuación de la Orquesta Juvenil UNT y la participación especial de dos referentes indiscutidos de la música argentina: Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. A ellos se sumará la Orquesta Rolando “Chivo” Valladares, completando una propuesta artística de gran nivel.
El evento será de acceso libre y gratuito, aunque se invita al público a colaborar con una entrada solidaria: un alimento no perecedero que será destinado a beneficio de Cáritas y la Fundación León, reforzando así el carácter solidario de la convocatoria.
El Megaconcierto de Navidad se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre, a las 21 horas, en el Parque Prebisch, ubicado en Camino de Sirga y Boulevard San Luis, en la localidad de Yerba Buena.
Desde la organización reiteraron la invitación a todas las familias tucumanas a participar de esta celebración musical, que combina arte, compromiso social y el espíritu propio de las fiestas de fin de año, en un entorno al aire libre y con destacados artistas sobre el escenario.