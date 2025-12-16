Secciones
EspectáculosGuía para salir

La UNT reprogramó el Megaconcierto de Navidad: ¿cuándo se hará?

El espectáculo, con entrada libre y solidaria, reunirá a la Orquesta Juvenil UNT, Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale y la Orquesta Rolando “Chivo” Valladares.

La UNT reprogramó el Megaconcierto de Navidad: ¿cuándo se hará?
Hace 1 Hs

El Megaconcierto de Navidad de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), uno de los eventos culturales más esperados de la agenda de fin de año, fue reprogramado por razones climatológicas y finalmente se realizará el viernes 19 de diciembre.

La nueva fecha permitirá garantizar las condiciones necesarias para disfrutar de un espectáculo pensado para toda la familia, que promete una noche cargada de emoción, música y espíritu navideño. El concierto contará con la actuación de la Orquesta Juvenil UNT y la participación especial de dos referentes indiscutidos de la música argentina: Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. A ellos se sumará la Orquesta Rolando “Chivo” Valladares, completando una propuesta artística de gran nivel.

El evento será de acceso libre y gratuito, aunque se invita al público a colaborar con una entrada solidaria: un alimento no perecedero que será destinado a beneficio de Cáritas y la Fundación León, reforzando así el carácter solidario de la convocatoria.

El Megaconcierto de Navidad se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre, a las 21 horas, en el Parque Prebisch, ubicado en Camino de Sirga y Boulevard San Luis, en la localidad de Yerba Buena.

Desde la organización reiteraron la invitación a todas las familias tucumanas a participar de esta celebración musical, que combina arte, compromiso social y el espíritu propio de las fiestas de fin de año, en un entorno al aire libre y con destacados artistas sobre el escenario.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
2

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
3

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque
4

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria
5

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil
6

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Más Noticias
Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

¿Qué problema hay?: el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva

"¿Qué problema hay?": el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva

Con un sutil posteo, Adrián Suar confirmó su relación con Rocío Robles

Con un sutil posteo, Adrián Suar confirmó su relación con Rocío Robles

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Comentarios