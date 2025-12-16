La UNT reprogramó el Megaconcierto de Navidad: ¿cuándo se hará?

La nueva fecha permitirá garantizar las condiciones necesarias para disfrutar de un espectáculo pensado para toda la familia, que promete una noche cargada de emoción, música y espíritu navideño. El concierto contará con la actuación de la Orquesta Juvenil UNT y la participación especial de dos referentes indiscutidos de la música argentina: Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. A ellos se sumará la Orquesta Rolando “Chivo” Valladares, completando una propuesta artística de gran nivel.