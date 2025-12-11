Tras separarse de Ángela Torres, vinculan a Rusherking con una modelo y azafata de TV

A casi seis meses de su ruptura con Ángela Torres, y después de atravesar una etapa marcada por la exposición mediática y los cruces públicos, Rusherking parece haber dejado atrás uno de los capítulos más inestables de su vida. En las últimas semanas, una serie de señales en redes sociales alentaron los rumores de que el artista habría comenzado una nueva relación amorosa.
El indicio más fuerte surgió cuando seguidores detectaron similitudes entre diversos posteos del cantante y los de una joven modelo: Stef Jegier, quien se desempeña como azafata en el programa de Guido Kaczka. “Creo que pasa algo entre Rusherking y Stef. Mismo espejo y toalla. Y hay dos toallas para secarse sus cuerpos”, observó una usuaria en la cuenta Lo más popu, donde comenzaron a circular comparaciones entre imágenes compartidas por ambos.
En diferentes publicaciones, la modelo aparecía posando en los mismos lugares que el músico. Incluso, ambos compartieron fotos tomadas frente al espejo del mismo ascensor. A eso se suma que se siguen mutuamente en Instagram, reforzando las sospechas del público.
Jegier, que acumula más de 76 mil seguidores, publica frecuentemente el detrás de escena de su día a día en Buenas Noches Familia, el ciclo de Kaczka. En uno de los clips difundidos, se la ve participando en un intercambio con el conductor mientras prueba un plato en cámara. “¿Quién quiere probar? Decí la verdad, traele una servilleta. Son suaves”, dice él. Entre risas, la joven agregó luego en su video: “Tenías que hacer solo una cosa bien Stef, comer”, haciendo referencia a la salsa que había manchado su rostro. En la descripción aclaró: “Aunque no sepa comer bien un sorrentino, lo importante es lo bien que la paso trabajando y lo mucho que lo disfruto”.
Mientras tanto, Rusherking decidió semanas atrás hablar públicamente de sus vínculos pasados con la China Suárez y Ángela Torres. En diálogo con Intrusos, aseguró: “Es un tema del pasado que ya superé, al principio no es fácil encontrarte con los medios preguntándote cosas y con ese nivel de exposición. Pero en este momento lo manejo con mucha tranquilidad. Estoy en un momento muy feliz de mi vida, emprendiendo con mi música. Estoy enfocado en mí y aprendí a ser consciente”.
El músico también reflexionó sobre su forma de encarar las relaciones y la notoriedad que estas suelen generar: “Uno no elige de quién enamorarse, yo soy totalmente transparente, no me pongo de novio con las más famosas, simplemente me enamoro”.
Consultado sobre su vínculo con la China Suárez, hoy relacionada mediáticamente con Mauro Icardi, fue claro: “No digo ‘qué bien que salí de ahí’, no reniego de mi pasado, cada relación que tuve fue una experiencia. Estoy feliz si quienes fueron mis parejas están felices. Espero que ellas piensen lo mismo de mí”. Sobre el famoso regalo de un auto a Suárez, prefirió no entrar en detalles: “Ya ni me acuerdo qué pasó o cómo se resolvió esa situación. Es algo del pasado”.
En cuanto a Ángela Torres, su separación volvió a tomar relevancia luego de que la actriz, sin nombrarlo, comentara en Nadie Dice Nada (Luzu TV) que había vivido un vínculo marcado por diferencias económicas: “A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él. Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, me copiaba y hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”, expresó entonces.
Rusherking respondió en Sálvese Quien Pueda (América TV): “Me shockeó bastante lo que dijo. Soy bastante perfil bajo y trato de no hablar de mis relaciones o de las cosas que pasaron, menos en público”. Además, reveló que intentó comunicarse con ella: “Le escribí. Le mandé un testamento diciéndole que no entendía por qué había dicho eso. Y no me contestó. Pasó eso, simplemente. Después dije ‘ya está’. No me voy a meter en este quilombo al pedo”.
El cantante también rechazó la idea de que buscara imponer un estilo de vida: “Me hizo quedar como una persona que busca que se adapten a mi estilo de vida. De hecho, todo lo contrario. Cuando estoy de novio y tengo un viaje o un compromiso, incluyo a mi pareja. Me gusta estar acompañado e incluir a la otra persona sin esperar nada a cambio. Cuando estoy enamorado lo doy todo”.
Sobre las diferencias económicas fue enfático: “No soy una persona rata, no soy alguien que está escatimando. Siempre doy todo, y la gente que me conoce lo sabe”.