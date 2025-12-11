Tras separarse de Ángela Torres, vinculan a Rusherking con una modelo y azafata de TV

Jegier, que acumula más de 76 mil seguidores, publica frecuentemente el detrás de escena de su día a día en Buenas Noches Familia, el ciclo de Kaczka. En uno de los clips difundidos, se la ve participando en un intercambio con el conductor mientras prueba un plato en cámara. “¿Quién quiere probar? Decí la verdad, traele una servilleta. Son suaves”, dice él. Entre risas, la joven agregó luego en su video: “Tenías que hacer solo una cosa bien Stef, comer”, haciendo referencia a la salsa que había manchado su rostro. En la descripción aclaró: “Aunque no sepa comer bien un sorrentino, lo importante es lo bien que la paso trabajando y lo mucho que lo disfruto”.