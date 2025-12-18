Capacitarán a empleados municipales en manejo de conflictos y prevención de la violencia

El proyecto refleja un amplio consenso político en el que también acompañaron, Fernando Juri (presidente del cuerpo), Ernesto Nagle, Juan Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Eduardo Gómez, Carlos Arnedo, Gustavo Cobos, Emiliano Vargas Aignasse, Gonzalo Carrillo Leito y Hugo Andina Lizárraga. “Se trata de un proyecto que llega al recinto con el acompañamiento de casi la totalidad de los presidentes de bloques, lo que habla de una mirada compartida por todos los concejales", explica Canelada.