Capacitarán a empleados municipales en manejo de conflictos y prevención de la violencia

Por ordenanza, el personal de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, recibirá capacitaciones obligatorias. Se trata de una Iniciativa sancionada por el Concejo Deliberante.

Hace 22 Min

Empleados municipales de la Dirección Operativa de Tránsito y de la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC), recibirán capacitaciones sobre prevención de violencia, manejo de conflictos y Derechos Humanos. Esta iniciativa que fue sancionada de manera unánime por El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, establece capacitaciones obligatorias para todo el personal sin distinción de jerarquía ni función. Además será un requisito para poder acceder a un cargo mayor.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el Presupuesto 2026 para San Miguel de Tucumán

José María Canelada, concejal de San Miguel de Tucumán, explicó que la ordenanza fue impulsada tras un episodio de violencia protagonizado por un inspector municipal y un automovilista. Además, sostuvo que la iniciativa apunta a prevenir sucesos de esta naturaleza mediante un estado municipal que actúe de manera proactiva para evitar la reincidencia. 

El proyecto refleja un amplio consenso político en el que también acompañaron,  Fernando Juri (presidente del cuerpo), Ernesto Nagle, Juan Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Eduardo Gómez, Carlos Arnedo, Gustavo Cobos, Emiliano Vargas Aignasse, Gonzalo Carrillo Leito y Hugo Andina Lizárraga. “Se trata de un proyecto que llega al recinto con el acompañamiento de casi la totalidad de los presidentes de bloques, lo que habla de una mirada compartida por todos los concejales", explica Canelada.

La comisión de Digesto del Concejo capitalino cerró el año y fijó ejes para 2026

Canelada explica que el objetivo principal de las capacitaciones es que se lleven a cabo una vez al año y que proporcionen  al personal herramientas de intervención pacíficas. “Nos encontramos en un contexto nacional atravesado por violencia, por lo que buscamos que el estado tenga un rol proactivo en la prevención de la violencia”, concluye el concejal.

