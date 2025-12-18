La CAC alerta por el aumento del ingreso irregular de mercaderías y reclama mayores controles

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) volvió a expresar su preocupación por el creciente ingreso irregular de mercaderías al país, un fenómeno que afecta no solo a la comercialización, sino también a la producción y al empleo local.
Según la entidad, esta actividad ilícita genera pérdidas significativas para el Estado nacional, al disminuir la recaudación por derechos de importación, impuestos internos e IVA.
La CAC advirtió que productos como celulares, aires acondicionados, televisores y notebooks ingresan al país sin cumplir con regulaciones esenciales, como certificaciones eléctricas y homologaciones del Enacom. Además, estos productos carecen de garantía oficial y soporte técnico, lo que vulnera los derechos de los consumidores y contraviene las normas de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, poniendo en riesgo a los usuarios, dijo la entidad en un comunicado.
Frente a esta situación, la Cámara pidió profundizar los controles y la detección en los pasos fronterizos, así como perseguir a los responsables de los ingresos irregulares y a los vendedores ilegales que operan en el mercado local. La entidad señaló que estos actores perciben ingresos libres de impuestos y, en muchos casos, se benefician de la publicidad de marcas internacionales.
La CAC enfatizó que la coordinación entre los distintos organismos públicos es fundamental para implementar controles e inspecciones más eficientes, tanto a vendedores físicos como en línea, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger la competencia leal.