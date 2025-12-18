La CAC alerta por el aumento del ingreso irregular de mercaderías y reclama mayores controles

Frente a esta situación, la Cámara pidió profundizar los controles y la detección en los pasos fronterizos, así como perseguir a los responsables de los ingresos irregulares y a los vendedores ilegales que operan en el mercado local. La entidad señaló que estos actores perciben ingresos libres de impuestos y, en muchos casos, se benefician de la publicidad de marcas internacionales.