Vacaciones en Brasil: ¿son necesarias las vacunas de dengue, fiebre amarilla y Covid?

La prevención es la postura más recomendable de tomar al momento de emprender un viaje internacional. Por eso es importante que quienes viajen a Brasil en esta temporada de verano sepan qué precauciones deben tomar y cuál es el panorama que se espera en el destino. Desde hace años, la duda gira en torno al carácter de obligatoriedad o de recomendación de la vacunación contra la fiebre amarilla. Pero la situación actual hizo que se sumaran otras consideraciones como las que respectan al dengue o el COVID.