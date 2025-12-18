Secciones
Vacaciones en Brasil: ¿son necesarias las vacunas de dengue, fiebre amarilla y Covid?

Para tener unas vacaciones sin incidentes, entidades gubernamentales y de sanidad recomiendan prestar atención a

En amarillo, las zonas con casos de fibre amarilla en Brasil. En amarillo, las zonas con casos de fibre amarilla en Brasil. Mapa: Ministerio de Salud de la Nación
Por Milagro Corbalán Hace 12 Min

La prevención es la postura más recomendable de tomar al momento de emprender un viaje internacional. Por eso es importante que quienes viajen a Brasil en esta temporada de verano sepan qué precauciones deben tomar y cuál es el panorama que se espera en el destino. Desde hace años, la duda gira en torno al carácter de obligatoriedad o de recomendación de la vacunación contra la fiebre amarilla. Pero la situación actual hizo que se sumaran otras consideraciones como las que respectan al dengue o el COVID. 

El sitio Visit Brasil, destinado especialmente a turistas internacionales, señala que los servicios de salud pública en Brasil son gratuitos para los turistas extranjeros. Por lo que, ante accidentes, necesidad de atención médica o eventuales problemas de salud, solo es necesario llamar al Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a la línea gratuita 192.

Vacaciones en Brasil: fiebre amarilla, dengue y COVID

Para viajar a Brasil no es obligatorio vacunarse contra ninguna enfermedad específica. Sin embargo, en algunas regiones del país existe una Recomendación de Vacunación (ACRV) previa a la visita. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina recomienda la vacunación para todos los viajeros internacionales que se desplacen a los estados con casos.

La vacunación debe realizarse al menos 10 días antes de hacer el viaje. Además, se sugiere tomar las medidas necesarias para evitar picaduras de mosquitos, como usar repelente todo el tiempo sobre la piel y la ropa, y usar ropa de mangas largas y pantalones largos al aire libre. Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, vómito o dolores musculares, es importante acudir al médico porque la fiebre amarilla puede ser grave.

Quienes viajen a zonas endémicas de dengue deben tener en cuenta que es necesario completar el esquema de vacunación. El inoculante se aplica en dos dosis separadas por tres meses. Además, deben pasar 15 días de la aplicación antes de viajar a Brasil. La vacuna Qdenga, aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, se puede usar a partir de los cuatro años. No fue estudiada ni en seguridad ni en eficacia en la población menor a cuatro años o mayor a 60 años.

Por otra parte, los turistas internacionales pueden entrar a Brasil sin la necesidad de una prueba de COVID ni la comprobación de la vacuna.

Zonas con casos de fiebre amarilla en Brasil

El Ministerio de Salud de la Nación publicó un mapa en el que señaló las áreas de Brasil donde se recomienda estar vacunado contra la fiebre amarilla. Las áreas donde puede ser necesario tenerla, comprenden: Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Tocantins, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Piauí (oeste y sur), Bahía, Minas Gerais, Espírito Santo y Rio de Janeiro. Las áreas sin recomendación de vacunación son Piauí (este y norte), Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas y Sergipe.

Ante la aparición de fiebre, acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: dolor detrás de los ojos, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel y/o sangrado de nariz y encías; no automedicarse y consultar a un centro / servicio de salud.

