Si haces clic, perdés todo: cuidado con la estafa navideña que circula por WhatsApp y redes

Las celebraciones de fin de año no solo traen reuniones familiares y regalos, sino también un aumento de las estafas online. En plena temporada de compras, especialistas en ciberseguridad advierten sobre una maniobra que se repite cada diciembre y que puede provocar pérdidas económicas en cuestión de segundos si el usuario no está atento.
Uno de los engaños más frecuentes se presenta bajo la apariencia de un beneficio irresistible: supuestas tarjetas de regalo o promociones exclusivas asociadas a marcas reconocidas. Los delincuentes apelan a la urgencia y al atractivo de los descuentos para captar a sus víctimas.
Cómo opera el “falso regalo”
La modalidad comienza con la llegada de un mensaje por correo electrónico, SMS o WhatsApp. El contenido suele prometer rebajas de hasta el 50% en celulares, electrodomésticos o compras generales, o bien una tarjeta de regalo “limitada” de grandes cadenas de supermercados, tiendas de retail o plataformas de comercio electrónico.
Al hacer clic, el usuario es dirigido a un sitio web que imita casi a la perfección la estética de la empresa supuestamente promotora. Allí aparece el paso clave de la estafa: se solicitan datos personales y financieros, como usuario, contraseña o información de la tarjeta de crédito, bajo el pretexto de pagar el envío o activar el beneficio. Con esos datos, los estafadores acceden a las cuentas y vacían saldos en muy poco tiempo.
Los expertos son categóricos: ninguna empresa seria solicita información sensible a través de enlaces enviados por mensajería instantánea. Si una promoción es legítima, siempre estará publicada en los canales oficiales de la marca.
Sorteos truchos y premios imposibles
Otra maniobra habitual en diciembre es la de los falsos sorteos navideños. En redes sociales proliferan cuentas que replican logos, nombres y estilos de marcas conocidas o de influencers populares. Anuncian premios atractivos y piden cumplir algunos pasos simples: compartir la publicación, etiquetar amigos y, finalmente, ingresar a un enlace para “validar” la participación.
Ese último paso es el más peligroso. El link dirige a páginas fraudulentas que buscan robar datos o instalar software malicioso. Una vez más, la recomendación es no ingresar y verificar siempre la autenticidad de la cuenta.