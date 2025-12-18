Si haces clic, perdés todo: cuidado con la estafa navideña que circula por WhatsApp y redes

Al hacer clic, el usuario es dirigido a un sitio web que imita casi a la perfección la estética de la empresa supuestamente promotora. Allí aparece el paso clave de la estafa: se solicitan datos personales y financieros, como usuario, contraseña o información de la tarjeta de crédito, bajo el pretexto de pagar el envío o activar el beneficio. Con esos datos, los estafadores acceden a las cuentas y vacían saldos en muy poco tiempo.