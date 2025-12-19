Qué opciones de posgrado ofrece Derecho de la UNT para el próximo año

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió las inscripciones para su oferta de posgrado 2026, que incluye carreras de especialización y el Doctorado en Derecho. La propuesta apunta a profesionales que buscan continuar su formación académica con programas acreditados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).