Qué opciones de posgrado ofrece Derecho de la UNT para el próximo año

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales abrió las inscripciones para especializaciones, y para su Doctorado en Derecho.

FORMACIÓN. La Facultad de Derecho abrió las inscripciones 2026 para especializaciones y su Doctorado en Derecho.
Hace 3 Hs

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió las inscripciones para su oferta de posgrado 2026, que incluye carreras de especialización y el Doctorado en Derecho. La propuesta apunta a profesionales que buscan continuar su formación académica con programas acreditados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).

Las inscripciones permanecerán abiertas durante 2026 o hasta completar el cupo disponible. Las carreras se dictan con modalidades que combinan cursado virtual sincrónico y, en algunos casos, encuentros presenciales.

Especialización en Derecho Penal

Entre las propuestas se encuentra la Especialización en Derecho Penal, que tiene una duración de dos años y una carga horaria total de 374 horas. Esta formación puede luego validarse en estudios de doctorado.

La dirección académica está a cargo de Carlos Caramuti y Diego Lammoglia, mientras que la coordinación corresponde a Adolfo Bertini. El cursado se realiza en modalidad virtual sincrónica e incluye ocho encuentros presenciales obligatorios.

Especialización en Derecho de Daños

La Facultad también ofrece la Especialización en Derecho de Daños, que tiene una duración de dos años y una carga horaria de 380 horas, también acreditables para el doctorado.

Está dirigida por Adela María Seguí y José Humberto Sahián, con la coordinación académica de Elizabeth Schmieloz e Isolina Barbaglia. En este caso, el cursado se desarrolla de manera completamente virtual y sincrónica.

Un Doctorado en Derecho con modalidad personalizada

En el ámbito de una política institucional orientada a fortalecer el posgrado, la Facultad de Derecho consolidó su Doctorado en Derecho, acreditado y categorizado “A” por Coneau. La carrera fue creada por Resolución 233/2017 del Honorable Consejo Superior de la UNT y se dicta con la modalidad de estudios personalizados.

El doctorado comienza en 2026; tiene una carga horaria de 400 horas académicas y está dirigido por Oscar Flores, con codirección de Schmieloz. El plan de estudios se organiza a partir del tema de tesis del doctorando y prioriza la investigación como eje central de la formación.

Inscripción, pagos y consultas

La inscripción se realiza mediante los canales oficiales de la Facultad. Los pagos se gestionan en la tienda virtual del sitio derecho.unt.edu.ar, con opciones de financiación en cuotas mensuales. 

Para consultas, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes, de 9.30 a 12.30, al 3816468721 o escribir a doctoradoenderechount@gmail.com

