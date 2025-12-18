Por qué Boca no anuncia a Claudio Úbeda como DT para 2026: el motivo contractual detrás del silencio

La situación contractual es clara. Úbeda desembarcó en el "Xeneize" en mayo de 2025 como la mano derecha de Miguel Ángel Russo. En aquel momento, tanto él como el resto del cuerpo técnico firmaron un vínculo que se extiende hasta el 30 de junio de 2026. Tras el doloroso fallecimiento de Russo, el Consejo de Fútbol decidió ratificarlo al frente del plantel profesional hasta finalizar la temporada, pero el papel firmado sigue siendo el mismo. Por ende, la "no noticia" es, en realidad, la confirmación de que el contrato se respetará.