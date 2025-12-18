Por qué Boca no anuncia a Claudio Úbeda como DT para 2026: el motivo contractual detrás del silencio

Salvo una catástrofe inesperada o un giro de timón de último momento, Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en 2026. Sin embargo, en los pasillos de Brandsen 805 y en las redes sociales, la pregunta de los hinchas se repite: ¿por qué la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme no ha emitido ningún comunicado oficial confirmando al "Sifón" en el cargo?
La respuesta es mucho más burocrática y sencilla de lo que se cree: como tiene contrato vigente hasta mediados del año próximo, el club considera que no hay nada nuevo que anunciar.
La situación contractual es clara. Úbeda desembarcó en el "Xeneize" en mayo de 2025 como la mano derecha de Miguel Ángel Russo. En aquel momento, tanto él como el resto del cuerpo técnico firmaron un vínculo que se extiende hasta el 30 de junio de 2026. Tras el doloroso fallecimiento de Russo, el Consejo de Fútbol decidió ratificarlo al frente del plantel profesional hasta finalizar la temporada, pero el papel firmado sigue siendo el mismo. Por ende, la "no noticia" es, en realidad, la confirmación de que el contrato se respetará.
Manejo de grupo y resultados: los avales del DT
Más allá de lo legal, la decisión de mantener a Úbeda se basa en la gestión humana y deportiva. Durante su interinato, el entrenador logró descomprimir el ambiente y forjó un vínculo muy cercano con los futbolistas. La relación es tan fluida que el propio Leandro Paredes llegó a comparar su manejo de vestuario con el de Lionel Scaloni en la Selección, un elogio que no pasó desapercibido en la dirigencia.
En lo numérico, el ciclo tuvo puntos altos. Boca hilvanó una racha de seis victorias al hilo (incluido el triunfo en el Superclásico ante River), lo que le garantizó el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el primer puesto en la Zona A del Clausura y el acceso a las semifinales.
La eliminación ante Racing y las dudas
Sin embargo, el final del semestre dejó un sabor amargo que demoró el consenso popular, aunque no el dirigencial. La derrota y eliminación frente a Racing en La Bombonera puso a Úbeda bajo la lupa. La polémica modificación de sacar a Exequiel Zeballos (una de las figuras de la cancha) para el ingreso de Alan Velasco, quien arrastraba dos meses de inactividad, generó el fastidio visible de referentes como Paredes y la bronca de la hinchada. La falta de reacción del equipo ante la desventaja encendió las alarmas en la tribuna.
Pese al revuelo que generó ese traspié, la postura de Riquelme y compañía se mantuvo firme. Desde aquella victoria ante el "Millonario", la directiva estaba convencida de que Úbeda era el hombre indicado para el desafío de la Libertadores 2026. Su templanza para manejar el duelo tras la partida de Russo, el haber encontrado un once titular que salía de memoria y la escasez de alternativas convincentes en el mercado de pases terminaron de inclinar la balanza.